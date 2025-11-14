7個月打傷3次 幼兒園皆未通報／4歲童遭母枕邊人虐成植物人

四歲劉姓男童被媽媽的同居人抓去撞牆，虐打成植物人，警方在劉家陽台採集相關事證。（記者黃佳琳翻攝）

兒虐修法加重 求刑12年

住在高雄市的四歲劉姓男童和十歲哥哥，在家吃餅乾掉屑，媽媽的同居男友鄭男竟因此處罰兩兄弟半蹲，劉姓男童疑對鄭男比中指，過去就經常家暴小孩的鄭男，憤而抓著劉童撞牆，劉童頭部受傷喊頭痛，長達三天沒人理，直到昏倒後才被媽媽送醫，已顱內嚴重出血成為植物人狀態，迄今還未脫離險境。鄭男到案後否認犯行，檢方依兒虐致重傷罪起訴，請求法院從重處刑十二年，成為「剴剴案」後修法加重兒虐罪責、適用新法的第一人。

老師拍照存證後無作為

離譜的是，劉童就讀的幼兒園老師，早在年二月間就發現劉童身上有傷，雖拍照存證，卻未依法通報，延誤通報的時間長達七個月，致未能在家暴憾事發生前，讓受害男童遠離危險環境。

餅乾屑掉地 被罰半蹲

檢方指出，今年九月十五日晚上，劉童和哥哥在家吃餅乾，結果餅乾屑掉了一地，廿六歲鄭男看不慣，叫兩兄弟打掃完後處罰二人半蹲。由於鄭男過去就經常以玩遊戲、管教為由，出手教訓兩兄弟，弟弟這次被處罰後不服氣，疑對鄭男比中指。

鄭男經常藉玩遊戲施暴

鄭男看到劉童反應，暴力情緒上升，抓著劉童去撞牆，劉童頭傷後第四天在家昏倒，媽媽才帶他去醫院急救，醫護發覺劉童顱內嚴重出血，昏迷指數三，已呈現植物人狀態。

媽稱在浴室 沒看到過程

鄭男否認犯行，媽媽則說案發當時在洗澡，沒看到劉童受罰及遭虐過程。高醫兒保醫療中心召集檢警聯繫平台，經專家會議討論後確認為兒虐案件。檢警追查發現，劉童曾在三個月內，三度帶傷去幼兒園上課，但老師發現後都沒有通報，錯失救援先機。

檢警根據劉童哥哥指述，加上醫院的驗傷報告等相關事證，再度傳喚鄭男說明時，鄭仍否認犯行，並拒絕測謊。高雄地檢署認定鄭男犯行重大，加上「剴剴案」後，已將兒虐致重傷罪修法為刑度十年以上，偵結後向法院具體求刑十二年。

兒虐求助專線

婦幼保護專線：113

警局報案專線：110

