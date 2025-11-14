為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    7個月打傷3次 幼兒園皆未通報／4歲童遭母枕邊人虐成植物人

    2025/11/14 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    四歲劉姓男童被媽媽的同居人抓去撞牆，虐打成植物人，警方在劉家陽台採集相關事證。（記者黃佳琳翻攝）

    四歲劉姓男童被媽媽的同居人抓去撞牆，虐打成植物人，警方在劉家陽台採集相關事證。（記者黃佳琳翻攝）

    兒虐修法加重 求刑12年

    住在高雄市的四歲劉姓男童和十歲哥哥，在家吃餅乾掉屑，媽媽的同居男友鄭男竟因此處罰兩兄弟半蹲，劉姓男童疑對鄭男比中指，過去就經常家暴小孩的鄭男，憤而抓著劉童撞牆，劉童頭部受傷喊頭痛，長達三天沒人理，直到昏倒後才被媽媽送醫，已顱內嚴重出血成為植物人狀態，迄今還未脫離險境。鄭男到案後否認犯行，檢方依兒虐致重傷罪起訴，請求法院從重處刑十二年，成為「剴剴案」後修法加重兒虐罪責、適用新法的第一人。

    老師拍照存證後無作為

    離譜的是，劉童就讀的幼兒園老師，早在年二月間就發現劉童身上有傷，雖拍照存證，卻未依法通報，延誤通報的時間長達七個月，致未能在家暴憾事發生前，讓受害男童遠離危險環境。

    餅乾屑掉地 被罰半蹲

    檢方指出，今年九月十五日晚上，劉童和哥哥在家吃餅乾，結果餅乾屑掉了一地，廿六歲鄭男看不慣，叫兩兄弟打掃完後處罰二人半蹲。由於鄭男過去就經常以玩遊戲、管教為由，出手教訓兩兄弟，弟弟這次被處罰後不服氣，疑對鄭男比中指。

    鄭男經常藉玩遊戲施暴

    鄭男看到劉童反應，暴力情緒上升，抓著劉童去撞牆，劉童頭傷後第四天在家昏倒，媽媽才帶他去醫院急救，醫護發覺劉童顱內嚴重出血，昏迷指數三，已呈現植物人狀態。

    媽稱在浴室 沒看到過程

    鄭男否認犯行，媽媽則說案發當時在洗澡，沒看到劉童受罰及遭虐過程。高醫兒保醫療中心召集檢警聯繫平台，經專家會議討論後確認為兒虐案件。檢警追查發現，劉童曾在三個月內，三度帶傷去幼兒園上課，但老師發現後都沒有通報，錯失救援先機。

    檢警根據劉童哥哥指述，加上醫院的驗傷報告等相關事證，再度傳喚鄭男說明時，鄭仍否認犯行，並拒絕測謊。高雄地檢署認定鄭男犯行重大，加上「剴剴案」後，已將兒虐致重傷罪修法為刑度十年以上，偵結後向法院具體求刑十二年。

    兒虐求助專線

    婦幼保護專線：113

    警局報案專線：110

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播