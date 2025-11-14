為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    政院拍板修正詐防條例 提高刑責 詐欺百萬元 可關10年

    2025/11/14 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    詐防條例修法重點

    行政院會昨天通過詐欺犯罪危害防制條例修正草案，重點包括嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責、增訂「禁奢條款」，以及詐騙被告須在自首、自白後六個月內，支付被害人全部財損或達成調解的金額，法院才會酌予減輕或免刑。

    被告付財損或和解金 才能減刑

    草案規定，詐欺犯罪造成被害人的財損由原本五百萬元下修為一百萬元，即詐騙達一百萬元即處三年以上、十年以下徒刑，可併科最高三千萬元罰金；新增詐騙一千萬元以上，處刑五年以上、十二年以下，可併科最高三億元罰金；詐騙一億元以上，處刑七年以上，可併科最高五億元罰金。

    為加速填補被害人損害，規定詐騙被告自首、或首次自白之日六個月內，支付被害人財損金額或達成調（和）解的全部金額，才能獲法院裁量是否減免刑責的寬典；在支付財損或調解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑輕重的標準。

    金融防詐訂定4機制 保護民眾

    草案同時針對金融防詐訂定四機制，包含建立疑似詐欺被害人保護、金融業提供虛擬資產服務的事業或人員（VASP）跨業照會、跨機構科技分析平台，以及異業聯防通報等，其中司法警察機關得主動通知金融機構及金融業提供虛擬資產服務的事業或人員（VASP），將疑涉詐相關帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，暫停全部交易功能；金融機構與VASP間可儘速確認帳戶或交易有無異常等。

