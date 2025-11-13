婦悶死重殘兒獲建請特赦 律師：不會再犯

如何申請喘息服務

台北市松山區八十一歲劉姓婦人，長期照料從小患有重度小兒麻痺的五十二歲林姓么子，心力交瘁又擔心若自身過世，將無人照料兒子，也不想連累家人，前年五月將兒子悶死。台北地院今年五月依家暴殺人罪將劉婦減刑兩次，輕判二年六月徒刑，並建請總統予以特赦；二審高等法院十一日開庭，劉婦律師主張她是「謀為同死」，情況特殊也不可能再犯，希望再減刑或特赦。

法官問劉婦先前狀況，劉婦說兒子只會聽、無法說，只能用眼神看和示意，每天須餵食四餐，餓了也不會說，若尿急會有想下床的較激烈反應，照護時要很留意眼神。

律師主張劉婦是謀為同死，並非真想殺子，劉婦全心照顧無法自理生活的兒子逾半世紀，擔心自己將不久於人世，也不想拖累家人才走此路，劉婦年邁不會再犯，沒有執行刑罰必要，請求再減刑或特赦。

一審判決指出，劉婦與九十歲丈夫育有三子，患病么兒長年由她照料，丈夫中風，劉婦也摔倒骨折、心臟裝支架，不堪負荷重擔，前年五月十二日清晨她趁菲籍看護離開兒子房間時將門反鎖，將裝有一萬元的紅包塞入兒子口中，再悶死兒子，看護隨後見狀通知劉家二兒媳報警。

一審合議庭依自首、刑法「情堪憫恕」減刑兩次，但劉婦時年七十九歲，不符八十歲減刑要件，故量處二年六月，合議庭認為本案源於極其特殊而複雜的動機，沒有執行必要，但若不執行，可能會使其他照顧者有恃無恐而恣意殺害被照顧者，但劉婦情況確實特殊，顯堪憫恕，建請總統特赦。

專家指出，主要照顧者若有身體不適、照顧負荷過大，或需要短暫休息時，可以向縣市政府等單位申請喘息服務。

