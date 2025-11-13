為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    曾風光一時 進駐貴婦百貨╱「滿堂紅」疑不敵虧損 淪詐團共犯

    2025/11/13 05:30 記者吳昇儒／台北報導
    滿堂紅餐飲開發公司負責人蔡閔如複訊後，檢方聲請羈押。 （記者廖振輝攝）

    麻辣鍋知名品牌「滿堂紅」，是由資深影評人王清華於二〇〇六年創立，並於二〇一八年風光進駐信義區貴婦百貨「Bellavita」，後來傳出王家父子發生經營爭執，王家於二〇二〇年將股份轉賣他人，此後一路走下坡，接著受到疫情、關店潮等影響，餐廳經營再遭打擊，營運策略改以加盟方式，讓加盟主掛牌自行經營，但仍不敵虧損。最終疑因經營不善，淪為詐團共犯。

    據了解，近幾年虧損不斷的滿堂紅總公司，多次轉手後，去年才由蔡閔如接手，但目前僅剩加盟店。

    加盟店未涉不法

    檢警追查後表示，滿堂紅加盟店是以向總公司支付加盟金的模式掛牌經營，實際上進出貨與相關金流，與總公司完全無關，加盟店並未涉及洗錢等不法行為。

    偵辦人員推測，總公司疑似為了填補財務上的坑洞或早有預謀，鋌而走險與詐團合作，透過相關幹部進行技術上的配合，從中洗錢。

    本報記者昨天致電滿堂紅餐飲開發公司，採訪該公司對於檢警行動的回應時，發覺公司電話已是空號，包括張貼在求職網站上的電話號碼也是空號，無法獲知回應。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    掛名負責人鍾勝全複訊後，檢察官諭知五十萬元交保，並限制住居。（記者廖振輝攝）

