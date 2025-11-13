布置成燒炭 被害人機警自救／打劫富商決定滅口 惡匪起訴

台中謝姓男子侵入廖男住處洗劫財物，還燒炭企圖將廖男滅口，被依殺人未遂、加重強盜罪起訴。 （資料照）

台中謝姓、胡姓男子去年六月潛入廖姓男子住處，持刀將他押到廁所綑綁後，在屋內搜刮超過三六三萬的港幣、韓元等外幣，並持提款卡盜領二五四萬，兩人擔心犯行曝光竟決定滅口，先餵廖男吃下不明藥物昏睡後燒炭，所幸廖男醒來暗中打開窗戶並趁隙報警才獲救，警方逮捕謝男，胡男則逃逸通緝，台中地檢署近日將謝男依殺人未遂、加重強盜罪嫌起訴。

起訴指稱，謝姓、胡姓男子得知台中廖姓富商家中放有大量財物，去年六月二日凌晨闖入廖男在台中西屯的住家，胡男從廖男家中持一把刀，將廖男押到房間廁所，並將他綑綁後，在屋內搜刮港幣六十八萬元、韓元四千萬元、人民幣、新臺幣等共超過三六三萬元。

接著逼問廖男交出三家銀行的提款卡與密碼，由謝男前往自動提款機領款，前後共盜領二五四萬餘元，當天下午二點，胡男拿著搶來的外幣外出兌換，並由謝男在家中監控廖男行動。

直到當晚八點多，兩人擔心犯行曝光決定滅口，兩人要求廖男將不明藥物服下，沒多久廖男就昏睡，胡接著指示謝男去買木炭，意圖製造廖男因二氧化碳中毒意外死亡，胡並指示謝先開車離開。

隔天凌晨，廖男因藥效已過醒來，發現屋內在燒炭，先假裝昏睡，暗中觀察胡男動靜，並偷偷將窗戶打開，趁機拿手機報警，警方獲報趕到廖男才獲救，胡男趁隙躲到頂樓並逃逸。

警方隨後查出是謝、胡兩人所為，謝男落網坦承強盜犯行，但否認殺人未遂，辯稱購買木炭等物都是依胡男所指示，不知目的為何；胡男則逃逸遭通緝，不過檢方依廖男鼻孔內側有少量疑似黑色物質殘留及炭盆燃燒等證據，近日依殺人未遂、加重強盜、偽造文書等罪嫌將謝男起訴。

