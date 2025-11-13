台版地面師案外案》新店戶政技術工涉貪 搜索業者

新北市新店戶政事務所員工王子誼（圖中）因涉貪污，被收押禁見。 （資料照）

台北地檢署去年偵辦的台版地面師案，衍生出案外案，偵辦人員發現新北市新店戶政事務所技術工王子誼，涉嫌收賄幫土地開發業者及單幫客查詢個資，今年九月向法院聲請羈押禁見王獲准，檢調持續追查時，查出有兩家土地開發業者，疑似行賄王女，請她查詢個資，昨再度發動搜索，傳喚涉案的呂姓、蔡姓兩名土地開發業者到案說明。

有兩家土地開發業者疑行賄

北檢偵辦台版地面師案時，從該集團二把手王煜堤相關通聯紀錄及金流發現，王煜堤曾向新店戶政事務所女技術工王子誼購買個資，比對後發現，該違法情形與台版地面師案無太多直接關係，但事仍有蹊蹺，決定另簽他案偵辦。

專案小組進一步查出，許多土地開發業者，若想針對日治時期或光復初期的土地進行開發，必須取得當時遺留的手寫謄本相關資料，便鎖定在新店戶政事務所櫃台服務的王子誼協助，王女涉嫌收取報酬幫業者查詢個資，讓其他土地開發業者，聞風而來，就連單幫客也會找她幫忙。

據悉，王女幫忙違法查詢個資還會依照提供資料精細程度分級收費，從五百元到上萬元都有，涉案長達十年，不法所得恐高達數百萬元，偷查的個資至少上萬筆。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官王貞元於今年九月二十五日，指揮調查局台北市調查處發動搜索，認定王女涉犯貪污治罪條例等罪，向法院聲請羈押禁見獲准，檢調昨又追出呂、蔡姓土地開發業者涉案，並支付數十萬元報酬，全案依涉犯行賄罪偵辦。

