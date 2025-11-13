急救醫護PO文︰到陰曹地府教化吧

李男十日前往周女住家金陵路附近偏僻樹林約 出周女談判，涉嫌勒死周女。 （記者周敏鴻攝）

男子李明宗兩段「姊弟戀」，都因對方想分手，他無法控制情緒而衝動勒斃對方，最終以悲劇收場，堪稱超恐怖情人！十日對被害周姓女子實施急救的醫護獲悉案情，在臉書貼文怒斥：「殺人兇手只坐了十年牢（註：應為十一年）就放出來了，可教化？到陰曹地府教化吧！」

檢警調查，二〇〇八年間，李明宗卅二歲時因在超商工作，認識同在超商工作的四十五歲歐姓女子，雙方開始交往，當時歐女有婚姻關係、丈夫長年在中國經商；二〇〇八年七月廿九日兩點多，李男不滿歐女想分手，前往歐女的楊梅住處，向對方女兒謊稱歐女要他前來拿存摺，隨即離開，當天下午近三點，李男打電話給歐婦女兒稱：「我做了傻事，殺了妳媽媽；我太愛妳媽媽！」

歐婦女兒聞訊趕忙前往李明宗所說的地下室，發現母親倒地已氣絕多時，李男則不知去向；當日楊梅警分局幼獅派出所也曾接獲李男的電話，他在電話中稱說「自己殺了人」，還稱說要出面自首，但未出面，事後警方逮捕李男，查出李男因歐女提出分手而動手勒殺。

李明宗勒死歐女案被法院判處有期徒刑十八年六月定讞，李於二〇一九年十二月獲得假釋，出獄後前往觀音區一處工廠擔任作業員多年，去年七月間在一家美髮店結識周女，展開另一段姊弟戀，同樣也因女方要分手而勒殺。

十天下午兩點多，李男因自殘被送醫治療，周女的親友聞訊衝到醫院急診室想要痛毆李男被警方攔阻；警方說，案發前周女親友不知李男有殺人前科，得知後都非常氣憤；目睹過程的醫護人員事後在臉書貼文痛斥：「周女的親友撕心裂肺地想要打李男，但打不到…，殺人兇手只坐十年牢就放出來了，可教化？到陰曹地府教化吧！」

鄰居︰不該只關十年多 早應判死

有鄰居直言，李明宗之前就有勒死前女友前科，實在不該只關十年多就假釋，應關久一點、甚至當年就應判他死刑。

