    首頁 > 社會

    恐怖！兩次姊弟戀 分手就下毒手 殺舊愛假釋 惡男又勒死前女友

    2025/11/13 05:30 記者余瑞仁、周敏鴻／桃園報導
    右圖︰警方當年在李明宗勒斃歐姓女子的地點蒐證。 （資料照） 左圖︰李男十日前往周女住家金陵路附近偏僻樹林約出周女談判，涉嫌勒死周女。 （記者周敏鴻攝）

    桃園市平鎮區十日發生凶殺案，曾在二〇〇八年勒死前女友歐姓女子的四十九歲男子李明宗，二〇一九年假釋出獄，二個月前剛刑滿，十日清晨又涉嫌徒手勒死前女友周姓女子，前後奪走二名女子生命；平鎮警分局獲報逮捕李男送辦，桃園地檢署十一日依殺人罪嫌向桃園地院聲請羈押李男獲准。

    李明宗依殺人罪嫌羈押

    檢警調查，李男前後二次都是「姊弟戀」，前次交往年齡大他十三歲的已婚歐姓女子，因歐女提分手而將她勒殺，這次慘遭勒死的五十一歲周姓女子與李男交往年餘，也因提出分手，又遭李男勒殺。

    檢警指出，李明宗因殺害歐女案被判處十八年六月徒刑定讞，服刑十一年餘後於二〇一九年底獲假釋，出獄後在觀音區工廠工作展開新生活，去年七月在理髮店結識店內工作的周女，與周女又發展出另段姊弟戀。

    然因周女近期提出分手，李男十日清晨前往周女住家金陵路附近偏僻樹林約出周女談判，涉嫌徒手勒死周女；李男供稱，他當時因情緒激動而以雙手勒住周女脖子，見對方沒有氣息後，當下自殘昏迷，甦醒後打一一〇向警方報案自首殺人。平鎮警分局獲報迅速派員趕抵現場逮捕李男，並將周女與自殘受傷的李男均送醫急救，周女不治，警方訊後依殺人罪嫌將李男移送桃檢偵辦，並報請相驗。

    檢察官指揮警方鑑識人員勘查現場、蒐證，並會同法醫相驗確認周女遭勒頸而窒息死亡，複訊後認定李男殺人罪嫌重大，且有逃亡、滅證及再犯之虞，十一日向桃園地院聲請羈押禁見，經法院裁准，檢警持續追查殺人動機。

