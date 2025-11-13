竹縣普發現金傳詐騙 婦被盜領80萬

詐騙無孔不入，湖口鄉公所緊急在網路等管道嚴正聲明，提醒鄉親留意勿上當。（擷取自湖口鄉公所臉書粉專）

新竹縣芎林鄉日前有婦人聽信「普發現金一萬元」遭他人盜領，被騙八十餘萬元；大新竹跨年晚會、以及竹北市公所、湖口鄉公所等政府機關，近來也陸續發現遭有心人士冒充，以招募工作人員、免費課程招生等理由，索取民眾個資，縣府及公所忙著向民眾宣導，提醒鄉親務必提高警覺。

冒竹北、湖口等公所 假網址索個資

湖口鄉長吳淑君表示，近期有不明人士冒用「湖口鄉公所」名義設立粉絲專頁，以相似名稱與圖像誤導民眾。公所緊急在網路等管道嚴正聲明，請鄉親辨識唯一的官方粉專的特徵，包括名稱為「湖口鄉公所」無空格、粉絲數／追蹤數為破萬人、官方頁面顯示「政府機構」認證標示。公所不會主動以私訊要求個資、金錢或帳號操作。民眾若接獲可疑訊息，請勿點擊不明連結或回覆個人資料。

此外，新竹縣政府提醒，有人在網路散布「二〇二六大新竹跨年晚會 招募工作人員」不實訊息。竹北市公所也公告，竹北半城路跑活動未招募工作人員。網路也出現「新竹縣竹北市公所」、「新竹縣湖口鄉公所」LINE、臉書帳號，假稱免費課程招生中，企圖索取個資。

警察局指出，芎林鄉一名婦人接獲假檢警電話詐騙，以「普發現金一萬元」遭他人盜領為說詞，要求婦人線上報案，聲稱婦人涉及洗錢案要求監管帳戶，騙取婦人的存摺及金融卡，最終婦人存摺內八十餘萬元被詐騙車手提領一空。

