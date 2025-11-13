偷渡女遇真愛生子 免驅逐出境

卅一歲印尼女子妮雅，十七歲時為求順利來台工作，虛構護照年齡為廿一歲，她在台工作長達十四年，還遇上真愛，與台灣男子結婚並育有一子，多年來分持三本偽造的護照，出入台灣四次未被發現，直至去年辦結婚手續，才被發現護照造假，彰化地院判處拘役六十日，可易科罰金六萬元，考量她已在台灣成家育子，不宣告驅逐出境。

判決書指出，妮雅一九九四年出生，家境清寒，國中畢業後想出國打工，當時她未滿十八歲，卻於二〇一一年間委託他人，偽造一九九〇年出生的護照來台。

二〇一五年間她更換另一本偽造的護照，在二〇一五年至二〇一七年二度出入台灣，二〇二四年又更換第三本偽造護照，卻在去年辦理與陳男的結婚手續時，被台灣駐印尼代表處發現護照生日與文件不符，此案因而曝光，妮雅坦承犯行，她強調當時只想到台灣工作賺錢養家，卻在此遇見真愛而結婚定居。

彰化地院判處拘役六十日，可易科罰金六萬元，並沒收三本偽造的護照，法官強調，妮雅已與台灣男子結婚生子，生活重心與台灣家庭密不可分，為保障其家庭生活權與憲法的人權，無須驅逐出境。

