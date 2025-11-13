為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    偷渡女遇真愛生子 免驅逐出境

    2025/11/13 05:30 記者陳冠備／彰化報導

    卅一歲印尼女子妮雅，十七歲時為求順利來台工作，虛構護照年齡為廿一歲，她在台工作長達十四年，還遇上真愛，與台灣男子結婚並育有一子，多年來分持三本偽造的護照，出入台灣四次未被發現，直至去年辦結婚手續，才被發現護照造假，彰化地院判處拘役六十日，可易科罰金六萬元，考量她已在台灣成家育子，不宣告驅逐出境。

    判決書指出，妮雅一九九四年出生，家境清寒，國中畢業後想出國打工，當時她未滿十八歲，卻於二〇一一年間委託他人，偽造一九九〇年出生的護照來台。

    二〇一五年間她更換另一本偽造的護照，在二〇一五年至二〇一七年二度出入台灣，二〇二四年又更換第三本偽造護照，卻在去年辦理與陳男的結婚手續時，被台灣駐印尼代表處發現護照生日與文件不符，此案因而曝光，妮雅坦承犯行，她強調當時只想到台灣工作賺錢養家，卻在此遇見真愛而結婚定居。

    彰化地院判處拘役六十日，可易科罰金六萬元，並沒收三本偽造的護照，法官強調，妮雅已與台灣男子結婚生子，生活重心與台灣家庭密不可分，為保障其家庭生活權與憲法的人權，無須驅逐出境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播