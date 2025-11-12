為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗栗隨機連續砍人 兇嫌求處無期刑

    2025/11/12 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市48歲男子邱明治於10月2日持刀當街連續隨機砍人，苗栗地檢署偵結起訴，具體求處無期徒刑。（資料照）

    苗栗市48歲男子邱明治於10月2日持刀當街連續隨機砍人，苗栗地檢署偵結起訴，具體求處無期徒刑。（資料照）

    涉犯殺人未遂罪三次

    苗栗市四十八歲男子邱明治十月二日吸毒後，持刀當街隨機砍傷兩名國小女童及五十歲林姓男子，其中丁姓女童及林男重傷於加護病房救治，幸三人皆平安出院。苗栗地檢署偵結起訴，認邱男涉犯殺人未遂罪三次，並量酌有殺人未遂前科、習性兇殘，為保護重要法益及社會安全，涉犯三罪皆具體求處無期徒刑。

    邱嫌有殺人未遂前科 習性兇殘

    苗檢發言人、主任檢察官劉偉誠昨說明，邱男持刀隨機對素昧平生，彼此毫無嫌隙、糾紛之三名被害人身體要害攻擊、揮刺。況兩名被害人為就讀國小之柔弱女童，對邱男之攻擊，幾無反擊之能力，除造成被害人極大身心創傷外，行兇過程更為公眾目睹，危害公共秩序與社會安寧甚鉅。

    攻擊女學童 嚴重危害社會安全

    劉偉誠指出，再者，邱男曾於二〇一五年間持剪刀於超商揮刺多名被害人而犯殺人未遂，經法院判處重刑並執行完畢，惟邱男再犯，可見其兇殘習性，為保護重要法益及社會安全，就邱男所為成年人故意對兒童犯殺人未遂兩次、殺人未遂一次罪嫌，均具體求處無期徒刑。

    邱明治於十年前持利剪於住家附近超商刺傷三名顧客及一名到場處理警員，被判刑九年三個月。今年三月刑滿出獄。

    邱男犯行當天上午吸食安非他命後，下午騎機車出門並將利刃以黑色膠帶綑綁於左手，尋找下手目標，先鎖定落單的徐姓女童，刺傷其胸部，之後再刺傷林男胸、腹及丁姓女童胸部，三人受傷送醫。

