毒駕快篩新制將上路 北市警訓練備戰

「唾液毒品快篩試劑」將成為警方打擊毒駕的利器。（記者王冠仁翻攝）

近年來頻繁出現毒駕犯罪，對第一線執法員警與民眾造成許多傷亡事件，為了打擊毒駕，警政署推動引進唾液毒品快篩試劑來執法，最快年底前上路。對此，台北市刑警大隊在本月已舉辦兩梯次的「唾液毒品快篩試劑執法教育訓練」，提供試劑實物讓同仁親手操作與法規適用討論，強化員警執法應用能力，為未來新制施行預作準備。

台北市警局指出，今年一至九月共查緝九五四件施用毒品後駕車案件，比去年同期增加八三一件。交通部近期再度因應唾液毒品快篩試劑上路，修正新增「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第十九之四條，明確規範對車輛駕駛人實施唾液毒品快篩試劑測試檢定程序及拒測處置規定。

北市警此次引進的唾液毒品快篩試劑，將成為取締毒駕的新執法利器，因為這款試劑能檢出常見七種毒品，包含大麻、依托咪酯類、FM2、K他命、安非他命、喵喵、鴉片，對於檢驗毒駕犯罪具有高效率與即時性等特點。

警方說，這項新制的核心目標，是避免施用毒品後駕駛交通工具而造成重大傷亡。因此當駕駛人接受唾液毒品快篩結果呈陽性時，即依違反道路交通管理處罰條例毒駕製單舉發、移置保管車輛；拒測者，處以十八萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照。不論檢測結果呈陽性或拒測，均依法實施「人車分離」措施，以防範潛在危險。

北市警強調，會持續辦理宣導訓練，使員警熟悉新制執法流程，待相關法律程序完備並公告施行後，即可無縫接軌投入執法，展現警方對防制毒駕、守護市民安全的決心。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

台北市刑警大隊近來舉辦兩梯次的「唾液毒品快篩試劑執法教育訓練」。（記者王冠仁翻攝）

