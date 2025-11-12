為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    合法後首宗走私案》烏石港查獲遊艇走私萬包加熱菸

    2025/11/12 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    走私菸藏於座位下艙間規避檢查，仍被查緝隊查獲。（海巡署偵防分署宜蘭查緝隊提供）

    走私菸藏於座位下艙間規避檢查，仍被查緝隊查獲。（海巡署偵防分署宜蘭查緝隊提供）

    加熱菸於今年十月十一日合法上市，連鎖超商均可販售；四十歲林姓船長看準「買低賣高」每包至少三十元獲利，夥同施姓船員駕駛遊艇「千陽號」赴日本石垣島載貨；海巡署偵防分署宜蘭查緝隊獲報，埋伏於宜蘭烏石漁港，船一入境立刻登船查緝，當場查扣上萬包加熱菸，總市價一七〇萬元，為台灣加熱菸合法後首宗走私案。

    宜蘭查緝隊上月接獲關務署基隆關情資通報，林姓船長涉嫌利用遊艇返航時機，夾帶大量甫核准上市的加熱菸入境牟利，隨即與基隆關等單位成立專案小組共同偵辦。

    宜蘭查緝隊表示，十月三十一日在烏石漁港查獲「千陽號」遊艇，走私加熱菸一萬二三八九包、捲菸三百包及加熱器五十四組，將林姓船長及三十歲施姓船員依違反「菸酒管理法」移送宜蘭地檢署偵辦，檢方訊後諭知交保候傳。

    據了解，林嫌未有走私紀錄，這次利用宜蘭與石垣島相對較近距離降低運輸成本，查獲數量、裝載手法及轉運模式顯非一般消費者習慣，實違常理，檢方不排除有中盤商接應，將向上溯源追查。

    衛生福利部通過加熱菸販售，在日本境內相同或類似品牌加熱菸價格，每包較國內便宜約三十元至五十元不等；林嫌利用「買低賣高」、「薄利多銷」方式，自日本私運入境轉售牟利，走私金額約一七〇萬元。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    宜蘭查緝隊埋伏於宜蘭烏石漁港，當場查扣上萬包加熱菸。（海巡署偵防分署宜蘭查緝隊提供）

    宜蘭查緝隊埋伏於宜蘭烏石漁港，當場查扣上萬包加熱菸。（海巡署偵防分署宜蘭查緝隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播