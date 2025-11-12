合法後首宗走私案》烏石港查獲遊艇走私萬包加熱菸

走私菸藏於座位下艙間規避檢查，仍被查緝隊查獲。（海巡署偵防分署宜蘭查緝隊提供）

加熱菸於今年十月十一日合法上市，連鎖超商均可販售；四十歲林姓船長看準「買低賣高」每包至少三十元獲利，夥同施姓船員駕駛遊艇「千陽號」赴日本石垣島載貨；海巡署偵防分署宜蘭查緝隊獲報，埋伏於宜蘭烏石漁港，船一入境立刻登船查緝，當場查扣上萬包加熱菸，總市價一七〇萬元，為台灣加熱菸合法後首宗走私案。

宜蘭查緝隊上月接獲關務署基隆關情資通報，林姓船長涉嫌利用遊艇返航時機，夾帶大量甫核准上市的加熱菸入境牟利，隨即與基隆關等單位成立專案小組共同偵辦。

請繼續往下閱讀...

宜蘭查緝隊表示，十月三十一日在烏石漁港查獲「千陽號」遊艇，走私加熱菸一萬二三八九包、捲菸三百包及加熱器五十四組，將林姓船長及三十歲施姓船員依違反「菸酒管理法」移送宜蘭地檢署偵辦，檢方訊後諭知交保候傳。

據了解，林嫌未有走私紀錄，這次利用宜蘭與石垣島相對較近距離降低運輸成本，查獲數量、裝載手法及轉運模式顯非一般消費者習慣，實違常理，檢方不排除有中盤商接應，將向上溯源追查。

衛生福利部通過加熱菸販售，在日本境內相同或類似品牌加熱菸價格，每包較國內便宜約三十元至五十元不等；林嫌利用「買低賣高」、「薄利多銷」方式，自日本私運入境轉售牟利，走私金額約一七〇萬元。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

宜蘭查緝隊埋伏於宜蘭烏石漁港，當場查扣上萬包加熱菸。（海巡署偵防分署宜蘭查緝隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法