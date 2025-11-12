為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗栗隨機砍人 凶嫌被求處無期徒刑／擋刀護童正義哥：符合他的預期

    2025/11/12 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    「正義哥」林姓男子（中）重傷，幸已平安出院，苗栗縣府予以表揚，妻女陪同受訪，他雙手合十感謝各界的關心與鼓勵。（資料照）

    「正義哥」林姓男子（中）重傷，幸已平安出院，苗栗縣府予以表揚，妻女陪同受訪，他雙手合十感謝各界的關心與鼓勵。（資料照）

    苗栗市四十八歲男子邱明治於十月二日持刀當街隨機砍傷兩名國小女童及護童的五十歲「正義哥」林姓男子。林男重傷一度危及於加護病房救治，幸已平安出院。對於邱男被苗檢起訴具體求處無期徒刑，林男接受本報獨家電訪表示，符合他的預期，也盼法官能支持，不要讓這麼危險的人再傷害到無辜百姓。

    林男遭刺傷重，讓他女兒擔心焦急，透過網路社群，請網友們「幫爸爸集氣」，度過險境，另一方面也對於凶嫌邱男行徑氣憤不已，也於網路社群發聲訴求司法判處邱男「死刑」。

    林男說，女兒是因為的維父心切，但他也心知邱男行徑並未造成人員死亡，不可能到死刑。如今，檢察官考量邱男習性凶殘，求處無期徒刑，有符合他的預期，但起訴之後，還需法院審理，也盼法官能支持，不要讓這麼危險的人再傷害無辜百姓。

    對於出院後近況，林男說，他的外傷都已癒合，但因肺臟、肝臟及橫膈膜都有受損，還無法從事較劇烈的動作，醫師說他的「內傷」要三至六個月的時間進行修復，所以現階段要定期回診。他並再次感謝社會各界的關心與鼓勵。

    案發當天，林男發現徐姓女童遭砍傷，上前協助，遭邱男冷不防從背後襲擊，側腹、胸各中一刀，但林男仍負傷引開邱男，維護徐姓女童逃離。林男傷及內臟，傷勢嚴重，經苗栗市大千醫院醫療團隊全力搶救，保住性命，於加護病房轉出一般病房時，更向妻子說「不後悔擋下這兩刀」，否則恐怕會有更多學童受傷。他見義勇為感動各界，獲封為「正義哥」。

    林男於上個月十七日出院，苗栗縣政府予以表揚，當時受訪表示，若以後若再遇到類似狀況，他會再次選擇保護孩子，因為自己也有兩位女兒，若她們在外遇到危難，也期盼別人能伸出援手度過難關。

