性侵視障女 無恥說「讓你回味無窮」／慈善理事長判關7年2月

重度視障的台北市至善無障愛關懷協會理事長邱乾盛，兩年前半借半租按摩工作室給一名視障女供其暫住半年，知道她租不到房子、無處可去的處境，竟起意性侵，完事後還洋洋得意地說「經過我的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」；邱男否認性侵，辯稱是兩廂情願、未違反對方意願。一審台北地院依對身體障礙之人犯強制性交罪，判處邱男七年二月徒刑，高等法院、最高法院皆維持原判定讞。

邱乾盛趁被害人租屋不順強行非禮

判決指出，被害人因視障而租屋不順，邱男二〇二三年四月短期分租他在台北市大安區的按摩工作室，供她暫住，女方睡一樓按摩床，邱男睡二樓，原本約定暫住三個月，七月再商談續住三個月，十月到期前女方仍覓屋無著，十月十四日向邱男洽談續住，邱男知道她已無處容身，起意性侵。

兩人談妥租屋事宜後，邱男強行親吻她的嘴唇，掀她的上衣亂摸，女方趁機尿遁躲進廁所裡約半小時，以為邱男已上樓睡覺，遂躺上按摩床，不料邱男卻裸身躲在一旁，用身體壓制她強行非禮。被害女隔天報警。

法院審理時，邱只承認親嘴唇、揉胸，辯稱是日久生情互有好感，雙方兩情相悅，沒有違反對方意願。被害人證稱，她在按摩職訓時認識邱男，她和邱男從無曖昧或親密接觸，邱男犯後還對她說：「經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」。

法院歷審皆認定被害人前後四次證述皆一致，無矛盾或瑕疵，研判為親身經歷，且有驗傷單為證，其內褲內側採集到的DNA也與邱男吻合，認定邱男有罪，審酌他矢口否認的犯後態度、未和解、擔任公益協會理事長等量刑因子，判處七年二月徒刑定讞。

