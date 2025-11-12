預告犯案》精神科醫師：極端代償行為

輔大醫院保全控制曾男，並報警處理。男子曾柏瑋遭警方法辦。 （記者徐聖倫攝）

持美工刀刺殺輔大醫院醫師江漢聲的男子曾柏瑋曾預告犯案。精神科醫師楊聰財指出，嫌犯公開預告犯案，通常涉及複雜心理層面與人格動機，顯示曾嫌渴望「被看見」與「正義化」的動機，以及透過預告蓄意強化「儀式感」與「控制感」。

楊聰財說，曾嫌的心態可以被視為一種「極端代償行為」，由於過往的訴求或不滿，在正規管道未能獲得他所期望的結果，導致產生無效感和挫敗感，因此他採取一種極端的、戲劇化的、違法的方式，結合暴力與預告，來代償他渴望已久的權力、正義感和影響力。

請繼續往下閱讀...

楊聰財說，嫌犯預告動手的心態可從心理學的角度解析，第一，嫌犯渴望「被看見」與「正義化」，這是核心的動機之一，嫌犯的行為模式顯示他極度渴望關注，希望透過預告將自己的行動從單純的暴力事件轉變為「有預謀、有目的」的重大事件，引起社會大眾的注意。

其次，曾嫌的行為是「正義使者」的自我投射，嫌犯在犯案後預設的聲明中，常會詳述自己的「冤屈」或「不滿」，甚至自詡為「替天行道」的英雄人物，預告的行為就是為了確保他的行動被理解為一場「伸張正義」的儀式，而非單純的報復，預告能讓事件在發生後立刻與他的訴求連結，使媒體報導焦點從單純的傷害案擴大到他所指控的「不公不義」。

楊聰財認為，嫌犯預告行為也可能是崩潰邊緣「最後吶喊」，知道即將做出的行為將導致嚴重後果，例如被逮捕或社會譴責，但仍要確保「沉寂」前留下一個驚人、能被聽到的聲音。

