輔大肄業生投訴媒體預告犯案／裝病看診 刺傷前校長江漢聲

輔大醫院昨午驚傳名醫江漢聲遭輔大肄業生持美工刀刺傷。

三十歲男子曾柏瑋昨下午向各媒體的投訴爆料系統廣發犯案預告，半小時後到新北市輔仁大學附設醫院泌尿科佯裝看診時，持美工刀刺殺泌尿科名醫江漢聲，江被刺傷右手血濺診間，院方保全控制曾男，並報警處理。警方逮捕曾男，查出曾男七年前就讀輔大，對時任校長的江漢聲傳挪用校款爭議非常不滿，為本案犯案動機。

江漢聲遭刺傷右手 曾男依殺人未遂法辦

據悉，江漢聲醫師在泌尿科領域頗具知名度，其任輔仁大學校長時，曾陷挪用校款官司，最終判決無罪確定，當時在校內引發熱議。曾男輔大肄業，他二〇一八就讀時校長正是江漢聲，曾男對學校有諸多意見，常與校方衝突，個人社群多有對輔大不滿發言，時任校長的江漢聲陷挪用校款爭議讓曾男對其人格否定，多次在校內舉牌拒絕讓江連任校長。曾男已離校多年，但他仍舊對過去所堅持的正義放不下，在得知今年江漢聲被判無罪後，竟計畫裝病患去看診時趁機下殺手。

十一日下午二時許，曾男至輔大醫院泌尿科掛號看病，輪他進診間時，他冷不防拿出美工刀刺向江，江以右手格擋，直接被刺傷濺血，護理師見狀即刻叫來保全壓制曾男，並報警讓警方把曾男逮回警所偵辦。

警方細查發現，曾男在行凶前半小時，還曾廣發犯罪預告，不少媒體的投訴爆料系統都有接到曾男的投書稱：「今天會有新聞，請派員來採訪。」並指名地點就在輔大醫院，發完後就去醫院行刺。

曾男也透過臉書設定在案發後發文，他自比「白米炸彈客」、「廖添丁」，稱今年江漢聲的判決無罪，讓他非常崩潰，他認為「權貴司法」已成事實，無法制裁他心中的罪惡，就要有人仿效廖添丁替天行道，他決定出手解決江漢聲。

曾男提到自己沒有要殺人，選擇動手的地點是醫院，醫療器材充足，下手的部位鎖定泌尿器官，並不是致命要害。警方表示，曾男情緒亢奮，並不認為自己有做錯事，就如同他的發文表達的一樣。警詢後將曾男依殺人未遂罪嫌移送法辦。

輔大醫院行政副院長龔家騏指出，受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險。龔家騏強調，院方強烈譴責任何形式的醫療暴力行為，將依法追究責任、絕不寬貸，並持續強化院內安全防護措施，確保醫療人員與病患安全。

