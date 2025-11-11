為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    剴剴案二審／惡保母姊妹聲請調查19項證據踢鐵板

    2025/11/11 05:30 記者張文川／台北報導
    高等法院20日開庭審理惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死案，劉彩萱在法警戒護下出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    高等法院20日開庭審理惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死案，劉彩萱在法警戒護下出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    惡保母姊妹檔劉彩萱、劉若琳，被控凌虐一歲十月男童「剴剴」致死，一審台北地院國民法官庭將劉彩萱判處無期徒刑、劉若琳判十八年徒刑；二審高等法院昨開庭，劉彩萱提出「果汁機取代廚餘機可行」的相關新聞報導，劉若琳則聲請勘驗浴室的紅色澡盆，合議庭評議後，駁回劉氏姊妹聲請調查的十九項「罪責證據」，但裁准調查四項「科刑證據」。準備程序終結，定下月廿二日辯論。

    合議庭裁准劉彩萱聲請的科刑證據，包括法務部科刑統計年報內的假釋率、國人平均餘命等資料，主張國民法官判她無期徒刑，違反比例原則；劉氏姊妹皆聲請函詢台北女子看守所，她們獲解除禁見後的相關紀錄，以證明犯後態度，合議庭裁准將函詢法務部、北女所。

    劉彩萱聲請調查證據中，有十一項是新聞報導，她主張國民法官心證被媒體污染、形成預斷；她提出一篇「果汁機取代廚餘機可行？」的網媒報導，說明她用果汁機攪碎鍋粑再倒進水溝很合理，並非菲籍外傭證稱的用來餵食剴剴。

    劉若琳聲請勘驗浴室的紅色澡盆，說明她是把從澡盆翻倒的剴剴扶起來，沒有施虐；檢察官反駁，姊妹當時的對話都說「桶子」，無從證明是指澡盆，且爭點是在扶起被綁著的剴剴後是否幫他鬆綁，與澡盆無關；合議庭認定沒必要勘驗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播