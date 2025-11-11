剴剴案二審／惡保母姊妹聲請調查19項證據踢鐵板

高等法院20日開庭審理惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死案，劉彩萱在法警戒護下出庭應訊。（記者羅沛德攝）

惡保母姊妹檔劉彩萱、劉若琳，被控凌虐一歲十月男童「剴剴」致死，一審台北地院國民法官庭將劉彩萱判處無期徒刑、劉若琳判十八年徒刑；二審高等法院昨開庭，劉彩萱提出「果汁機取代廚餘機可行」的相關新聞報導，劉若琳則聲請勘驗浴室的紅色澡盆，合議庭評議後，駁回劉氏姊妹聲請調查的十九項「罪責證據」，但裁准調查四項「科刑證據」。準備程序終結，定下月廿二日辯論。

合議庭裁准劉彩萱聲請的科刑證據，包括法務部科刑統計年報內的假釋率、國人平均餘命等資料，主張國民法官判她無期徒刑，違反比例原則；劉氏姊妹皆聲請函詢台北女子看守所，她們獲解除禁見後的相關紀錄，以證明犯後態度，合議庭裁准將函詢法務部、北女所。

劉彩萱聲請調查證據中，有十一項是新聞報導，她主張國民法官心證被媒體污染、形成預斷；她提出一篇「果汁機取代廚餘機可行？」的網媒報導，說明她用果汁機攪碎鍋粑再倒進水溝很合理，並非菲籍外傭證稱的用來餵食剴剴。

劉若琳聲請勘驗浴室的紅色澡盆，說明她是把從澡盆翻倒的剴剴扶起來，沒有施虐；檢察官反駁，姊妹當時的對話都說「桶子」，無從證明是指澡盆，且爭點是在扶起被綁著的剴剴後是否幫他鬆綁，與澡盆無關；合議庭認定沒必要勘驗。

