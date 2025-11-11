13人攀郡大西南稜 押隊男墜崖無人知

搜救人員花了五個小時，才將遺體運送下山。 （南投縣消防局提供）

四十五歲李姓男子，九日參加十三人登山隊攀登南投縣信義鄉郡大山西南稜，晚間下山途中墊後押隊的李男不慎墜崖，南投縣消防局獲報搜救，昨（十日）中午在稜線下方約一百八十公尺處發現李男，惟已明顯死亡。

郡大林道崩塌 西南稜較危險

搜救人員指出，過去攀登郡大山，都由群大林道登山口進入，但由於該林道仍有多處崩塌尚未修護而封閉，山友因而改從西南稜攀登，但此一路線比較危險，呼籲山友攀登時務必小心。

沒跟上 領隊找兩小時報案

南投縣消防局指出，來自新北市的李姓男子，前天參加十三人登山隊，從郡大山西南稜單攻登頂，下午五時許一行人原路下山至海拔約一千八百公尺處喝水休息，休息完後繼續下山，走至海拔約一千七百公尺處，楊姓領隊發現墊後押隊的李男一直沒跟上來，遂與黃姓隊員折返尋找，找了約二小時未找到李男，趕緊打一一九報案。

救難人員連夜搜救 尋獲遺體

南投縣消防局第三大隊獲報，立即動員漏夜搜救，於昨天凌晨架繩下切山崖，發現李男登山杖及雨鞋，惟下切至約八十公尺處遇到崩壁阻礙，加上天色昏暗落石不斷，考量搜救人員安全，先行下撤。

合力搬運 花５小時才運送下山

昨天上午八時許，消防局再度集結包括中華民國山難救助協會與山搜專技人員共二十二人展開搜救，中午十二時四分許從稜線下切至約一百八十公尺處發現李男，惟已明顯死亡，當時四周成群的虎頭蜂盤旋，搜救人員趕緊以殺蟲劑驅趕，再以背負及繩索拖拉系統輪流運用方式，合力搬運李男遺體下山。由於山上氣候不佳且地勢險峻，搬運過程落石不斷，花了五個小時，才將遺體運送下山。

李姓男子攀登郡大山墜崖死亡，搜救員在陡峭山壁搜尋。（南投縣消防局提供）

