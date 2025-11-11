驚見老公硬碟有「偷吃」照 拷貝告小三 妻反吃官司

S姓人妻涉從陳姓丈夫的外接硬碟內找到丈夫與李姓小三的親密合照，當作證據狀告小三破壞婚姻。S女卻反遭丈夫控告非法偷取得電腦檔案罪。（外接硬碟示意圖，記者王俊忠攝）

S姓人妻於結婚後，在陳姓丈夫的外接硬碟內發現丈夫與李姓小三的親密互動照片，元配以這些不倫照片當作證據狀告李女破壞她的婚姻；李女向陳男訴苦這事，陳男反告妻子偷取電腦檔案並求償一百萬元，台南地院民庭判人妻須賠五萬元給丈夫。二審法院也認定陳男與李女兩人侵害S女的配偶權，判李女要賠給S女十五萬元慰撫金定讞。

遭夫告偷電磁紀錄 判賠5萬

陳男主張，與S女婚姻於二〇二三年初告吹。之前妻子趁他不注意之際、暗中拿到他所有的外接硬碟，經由電腦讀取到硬碟內存有他與一名李姓女子的親密互動照片及李女的私密照。

S女把這些照片複製到隨身碟當證據，控告李女侵害配偶權。陳男說，李女把這事告訴他，覺得隱私權遭妻子侵犯，提告向妻子求償一百萬元慰撫金。S女辯稱，外接硬碟是她與丈夫共用，並非無故進入硬碟取得資料。

南院民事法官指，這些照片是陳男與李女的私密照，並無意公開，即使陳男同意妻子共同使用硬碟，也難以認定S女可在未經丈夫同意下，複製取得上述照片；況且S女也未舉證證明硬碟是夫妻兩人共用的事實。

法官考量S女此舉對陳男的侵害程度與雙方身分、經濟等條件，認定陳男求償百萬元過高，判陳男可獲賠的慰撫金為五萬元為適當，這部分可上訴。

公開場合跟拍親密照就合法

曾任法官的律師施志遠表示，我國刑法第三五九條妨害秘密罪的規定，只要無故取得他人電磁紀錄者即該當此罪。以本案為例，S女意外從丈夫的硬碟發現他與小三的親密照，宜嘗試能否跟監在公開場合取得兩人的親密互動錄影或錄音，或夫妻共用的電子信箱、汽車行車紀錄器等物有無出軌的事證，避免違法。

