新北6連霸特優里長 盜賣里民房產

曾獲新北市特優里長楷模殊榮的新北市三重區五順里「六連霸」前里長洪嘉仁。（資料照）

幫長者辦補發權狀夾簽售屋同意書 三重區五順里前里長洪嘉仁收押

曾獲新北市特優里長楷模殊榮的新北市三重區五順里「六連霸」前里長洪嘉仁，涉嫌二〇二二年間受一名長者委託辦理補發房地所有權狀時，以「夾單」手法在資料中夾帶房屋出售同意書，把長者名下價值約兩千萬元的兩間房產，移轉登記給周姓友人名下後，再低價以九三〇萬元轉售他人牟利；新北地檢署上周指揮新北市刑大發動搜索，六日訊後向法院聲押禁見獲准。

兩千萬賤賣九三〇萬

號稱擁有一個文史學博士、三個碩士、六十四張專業證照的洪嘉仁，自一九九八年起至二〇二二年，長達二十四年時間共「六連霸」五順里里長。

檢警卻獲報，洪嘉仁在二〇二二年五月間里長任內，受一名長者協助辦理補發房地所有權狀時，涉藉發放物資需里民簽名蓋章機會，以夾單手法在資料中夾帶房產買賣同意書等文件，把長者位於三重區、市值約兩千萬元的房產，以九三〇萬元價格賤賣，再向新屋主租房，致被害者全然不知。

沒付新屋主租金 曝光

據了解，被害者因一直沒有接到房屋稅單，加上洪男後來不再付租金，新屋主上門討房租，才發現受騙報案；檢察官劉庭宇本月五日指揮新北市刑大，至三重等兩處執行搜索，並拘提洪、周兩人到案，訊後以兩人涉犯刑法詐欺、行使偽造私文書、使公務員登載不實等罪，罪嫌重大，且有串、湮證及逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。

新北檢提醒民眾，若發現類似情形，應主動向地政機關查詢，如果有發現房地遭移轉過戶，請立即報案或提出告訴，以維護自身財產安全。

