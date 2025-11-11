想泡竹聯分子的女友…19歲男遭燒生殖器、剪牙齒 虐死

竹聯幫弘仁會新莊分會成員李啟明的女友許琇妤（圖左二）。（資料照）

警方今年七月前往台北市萬華區艋舺大道一處檳榔攤緝毒，赫見一具屍體，死者為十九歲鄭姓男子；檢警查出，主謀是廿六歲的竹聯幫弘仁會新莊分會成員李啟明，他因不滿死者鄭男約他女友外出，糾眾凌虐被害者四十多個小時，施以球棒打下體、打火機燒生殖器、以寵物指甲剪剪牙齒等酷刑，將人活活打死；台北地檢署昨依成年人與少年共同傷害致死、三人以上攜帶兇器對被害人凌虐私行拘禁致死罪嫌起訴李等六人。

命女友把他拐出來修理

檢警調查，七月六日，李因不滿鄭男以IG約其女友許琇妤外出，命女友把他拐到三重一家商旅，私下找朋友、糾集未成年小弟持球棒、開山刀、電擊棒埋伏；隔日中午十一時許，等鄭男進房後，眾人一哄而上，徒手或持球棒圍毆，抓他頭撞牆、拿打火機燒胸毛、下體毛髮、持免洗筷插手臂，並打到牙齒掉落，期間還有人拿鄭男手機與他友人視訊，直播圍毆過程。

請繼續往下閱讀...

六打一 凌虐四十多小時

檢警查出，眾人因擔心鄭男哀嚎聲引起他人注意，當晚轉移至檳榔攤繼續施虐，拿球棒打下體、電擊棒電肚子，李甚至命鄭男模仿歌曲「心電心」舞步約十分鐘，眾人至八日凌晨，見被害鄭男全身是傷，仍不放人，持續施虐。

檢方發現，八日一早七時許，李還傳訊給鄭男母親，佯稱鄭出車禍要賠兩萬八千元試圖詐財，未能得逞後，持續與共犯凌虐鄭男，包含西瓜刀割身體、打火機燒生殖器、腳掌、菸頭燙臀部、板手打膝蓋及腳趾、寵物指甲剪剪斷牙齒、榔頭敲牙齒及嘴巴、刀插背與肩膀等。

還有未成年小弟涉案

檢警調查，李男等人遲至九日上午近十時才罷手陸續離開，把性命垂危的鄭男留在據點二樓，警方下午二時許前往檳榔攤緝毒，才發現此事，鄭男最後因四肢及臀部肌肉組織損傷出血，致橫紋肌溶解症及其併發症，大量出血及脂肪性肺栓塞死亡。檢方昨將李、許及成年共犯朱家賢、湯雅淇、簡永豐、曾郁寒共六人起訴，涉案少年由少年法庭審理，全案將適用國民法官法審理。

主嫌是竹聯幫弘仁會新莊分會成員李啟明（圖右二）。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法