黑幫強押少女性交易 警衝5應召站 救出10未成年少女

專案小組逮捕杜嫌等10人，並查扣手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等犯罪工具。（警方提供）

桃園市一名少女因遭黑幫軟禁毆打、逼簽本票被迫賣淫，今年三月間逃出就醫時求救，經醫院、社工通報，中壢警方破獲天道盟同心會廿六歲杜姓男子為首的應召集團，該集團透過女性友人招募十四至十七歲的失學少女賣淫，再由網路廣告派客，共逮捕十人到案、救出十名少女，追出廿五名與少女性交易的嫖客究辦。

長期監控軟禁 形成黑幫式性剝削

中壢警分局三月間接獲桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心和中壢天晟醫院社工通報，得知被害少女遭杜男等人長期監控軟禁被迫從事性交易，形成黑幫式性剝削，立即成立專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦，六月先查獲主嫌杜男並向法院聲押獲准；八月再查獲同案另九名共犯，查扣手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等犯罪工具，扣得不法所得卅一萬元及市價約一百卅萬元的金項鍊一條。

請繼續往下閱讀...

逮捕10名嫌 循線追出25嫖客究辦

檢警直搗黑幫五處據點救出十名少女，經通報社工介入輔導，五名少女仍安置中，五人由法定代理人領回。同案另查獲從事性交易的十一名逾期居留泰籍女子，依法移請移民署辦理收容遣返事宜；同時循線追出與少女從事性交易的廿五名嫖客到案，訊後依兒少性剝削罪嫌函送偵辦。

桃園地檢署近日偵結，將杜男等嫌依違反人口販運防制法意圖營利利用未滿十八歲之人實行依我國法律有刑罰規定之行為，及兒童及少年性剝削防制條例引誘招募媒介未成年人從事有對價性交、刑法妨害風化等罪嫌起訴。

中壢警方破獲天道盟同心會廿六歲杜姓男子為首的應召集團，共逮捕十人到案、救出十名少女。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法