拒檢撞警挨轟6槍 逃8小時落網

警方在黃男住處搜到毒品K他命。（民眾提供）

高雄市新興區昨日凌晨發生轎車衝撞警車事件，員警朝車輛射擊六槍攔阻，仍被黃姓犯嫌開車加速逃逸，過程中一名員警受傷，警方於案發八小時後在台南永康逮捕有槍砲彈藥及毒品前科的黃嫌。

違停被攔 散發毒品味

昨日凌晨近三點半，巡邏員警於新興區明星街與南台路口發現一輛轎車違規停車，員警上前攔查，發現車內散發毒品氣味，且車上兩名男子行跡可疑要求下車受檢，坐在副駕駛座的十七歲少年配合下車，但駕駛黃男（卅五歲）卻拒不配合熄火下車。

因擔心黃男開車衝撞，員警因此持槍警示，並不斷要求黃男熄火下車，但黃男嘴裡喊著「我會怕、別射我（台語）」卻突然猛踩油門，先是衝撞前方警車，再倒車企圖擺脫員警，過程中，員警朝黃男轎車的左側前、後輪射擊六發，仍被黃男開車加速逃脫，一名員警受衝撞造成左手臂受傷就醫縫治三針，而少年則被黃男丟包，當場被壓制。

從高雄逃回台南家被捕

據少年指稱，自己是在網路上與黃男認識，昨天凌晨受黃男之邀到明星街一帶找朋友，警方鎖定逃逸的黃男有槍砲彈藥及毒品前科，並調閱沿路的監視器，發現黃男逃到台南永康住處藏匿，立即會同台南警方跨區合作，於昨日上午十一點多在黃男住處佈下天羅地網逮人，黃男自知難逃在住家束手就擒。

警方進一步搜索黃男轎車和住處，只在其家中找到少量的Ｋ他命，將進一步追查黃男拒檢逃逸原因，全案訊後依公共危險等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

黃男拒檢逃逸後，於案發八小時在台南住處落網。（民眾提供）

警車遭黃男開車衝撞，右側車身受損。 （民眾提供）

