拚還債卻賺到刑期 押5月沒在怕 又當車手

陳姓男子未與被害人和解，被依加重詐欺罪判刑二年。（資料照）

陳姓男子在大學時期投資酒吧失利，背負三百萬元債務，他從事保全、清潔工的月薪僅二萬餘元，根本無力還債，遂鋌而走險加入詐欺集團，遠赴國外行騙，遣返羈押五個月交保獲釋，卻又再當車手向婦人詐財一六〇萬元，行徑宛如窮途末路的狂徒，彰化地方法院抨擊他屢犯詐欺，且未與被害人和解，依加重詐欺罪判刑二年。

判決書指出，曾任保全、超商店員、居家清潔及冷氣清潔等工作的陳男，二〇二三年遠赴國外行騙，同年五月十五日遣返回台後羈押，押了約五個月，十月十二日以十二萬元交保，之後棄保潛逃，被台中地方法院通緝（台中地院今年八月一審判刑六年三月），二個多月後，去年一月他又當車手，假冒投資公司人員，在彰化縣向施姓婦人詐得一六〇萬元。

彰化地院審理時，陳男宣稱獲得三千元車馬費，他大學期間投資酒吧失敗，積欠三百萬元債務，在沉重的經濟壓力下，經朋友介紹擔任車手。

法官則強調，陳男正值青年卻詐欺行騙，羈押釋放後又再當詐團車手，「屢屢再犯，素行非佳」，難認有悔悟之心，雖坦承犯行，但沒有賠償被害人取得和解，加上詐欺犯罪危害社會治安甚鉅，因此不予輕縱，依加重詐欺罪判刑二年，犯罪所得三千元沒收，可上訴。

