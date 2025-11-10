為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    靠勢罹癌沒被收押 車手獲釋立刻犯案 重判

    2025/11/10 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    陳男擔任面交車手工作，並偽造多家投資顧問公司營業員的工作證。（民眾提供）

    陳男擔任面交車手工作，並偽造多家投資顧問公司營業員的工作證。（民眾提供）

    宣稱罹患癌症、正在接受標靶治療的卅九歲陳姓男子，加入詐騙集團當起「末路車手」，短短三週內犯下至少十起案件，他在高雄市詐財時當場被抓，檢方卻沒聲押，獲釋後又立刻從操舊業，共計詐得逾三二九〇萬元，包括單筆一一三〇萬元鉅款，彰化與高雄等地方法院依加重詐欺等罪名，合計判處廿二年徒刑。

    陳男去年十一月八日在高雄詐財時被捕，檢方卻未聲押，他獲釋又重操舊業，又犯下四案後才再度被捕羈押，高雄地檢署起訴時坦言「種下惡果（指未聲押，導致陳男反覆詐欺的惡果）」，聲明「法院若甘願被詐欺集團看輕，檢察官可不奉陪」，具體求刑四年，併科罰金五十萬元，不過，高雄地院認為他宣稱沒拿到報酬，又坦承犯行而減刑，僅輕判十月徒刑。

    多地犯案 得手逾3千萬

    判決書指出，有竊盜等前科的陳男，去年九月出獄，十月即當車手，在高雄、台北、新北與彰化縣，詐得現金與黃金合計逾三二九〇萬元。

    針對他在彰化縣向羅姓男子詐得一一三〇萬元，彰化地院審理時，陳男認罪並「賣慘」說，自己只有國中畢業，原受僱當打石工，月入約四萬、五萬元，這陣子因住院做「標靶治療」，所以沒有工作，還得向親友借錢，詐得的鉅款都已交給上級，自己只拿到五千元。

    彰化地院則強調，陳男出獄後應警醒而遵紀守法，卻又再犯詐欺，顯示他不知悔改，應加重其刑，且詐得金額已逾「五百萬元」加重門檻，依「特殊加重詐欺取財罪」重判四年十月徒刑，再加上其他縣市犯行，各地方法院判刑合計達廿二年（尚未宣告執行刑）。

