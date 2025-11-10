國際詐團4特徵露餡 台美聯手拆「詐」彈

太子集團在台執行長王昱棠委託友人脫產，但早被掌握，價值45億的名車及豪宅皆被扣押。（資料照）

全球詐欺橫行，國安單位耗費多年追查多起國際詐團，發現有四大共通特徵，包含境外操作、線上博弈、詐騙園區、境外公司洗錢，我方單位與美國等國家合作，發現太子控股集團形跡可疑，於是在二〇二一成立專案，歷經四年跨國聯手偵辦，近日全面收網，就算集團在台執行長王昱棠委託友人脫產，也早已被相關單位全盤掌握，扣押價值四十五億元的名車及豪宅，更成為史上罕見的國際協作打詐的成功案例。

太子集團涉及跨國詐欺、網路博弈及洗錢等重大犯罪，國安及司法警察機關分析發現，詐騙集團特性包含境外操作、利用線上博弈作為金流管道、結合境外詐騙園區、在各國成立掩護公司進行洗錢等擴充在地勢力，部分詐團更有以資金、組織協力中共相關統戰滲透作為。

請繼續往下閱讀...

我方相關單位以四大共通點、循線追查到龐大跨國犯罪的太子集團，不但在各國設立據點，還不分國籍廣招「人才」，我國早在二〇二一年針對該集團成立專案，透過國際安全單位等多方合作管道的啟動，展開史上罕見的跨國剷除詐騙帝國行動。

據悉，太子集團的運作手法極為狡詐，相關單位於偵辦中遇不少瓶頸，如詐團利用博弈網站內通訊系統聯繫躲避追查、成員以不同護照出入境、利用旗下公司或代持人購置高價不動產、名車洗錢，還製造斷點卸責，雖調查困難，但相關單位仍鍥而不捨，並保持和國外司法機關良好的聯繫管道。

我方相關單位與外國司法警察機關多次召開跨國專案會議，比對相關情資、協調司法偵辦行動，並持續提供太子集團在台與海外動態，歷經四年終於全面收網，美方也對台灣偵辦、情蒐能力、相互配合的默契相當肯定，更成為史上罕見的國際協作成功案例。

太子集團近期被制裁訊息曝光後，在台共犯一度緊急藏放名車、滅證，如王昱棠、核心幕僚辜淑雯等廿五人被拘提後，檢調隨即發現有脫產狀況，但相關單位對此早已掌握，向法院聲請扣押價值四十五億元的資產。

