    首頁 > 社會

    AI巡防系統 鷹眼隨機逮假牌車

    2025/11/09 05:30 記者徐聖倫／新北報導
    警方將沈男攔下，告知其掛假牌已涉犯刑法偽造文書罪。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將沈男攔下，告知其掛假牌已涉犯刑法偽造文書罪。（記者徐聖倫翻攝）

    十九歲沈姓男子月前因改裝機車遭取締，又逾期未至監理站驗車，導致牌照遭吊銷，豈料他竟上網買假車牌繼續上路，本月六日凌晨在新北市淡水街頭被警方「AI巡防系統」識破，當場被攔下逮捕，除因交通違規被罰，還被依偽造文書罪嫌法辦。

    新北市警局自二〇二三年七月起建置啟用「AI巡防系統」，結合智慧影像分析技術，運用即時車牌辨識功能，安裝於巡邏汽、機車上，可自動比對可疑車輛，能有效協助員警偵測可疑車輛、提升巡邏效率，亦可即時發出警示，提醒員警保持警戒，進一步強化執勤安全。

    警方調查，沈男熱衷機車改裝，月前他騎乘改裝車在路上被取締，除了吃罰單外還必須在規定期間前往監理站重新驗車。但沈男疑不願卸下違規改裝品，無視驗車規定任其逾期，上網買假車牌懸掛後繼續上路。

    本月六日凌晨一時，沈男騎車行經淡水區學府路，遇淡水警分局水源派出所巡邏警力行經此地，警車上AI巡防系統自動辨識出沈男的機車已被吊銷牌照，警方於是將其攔停檢查。

    沈男自知跑不了，配合受檢，承認懸掛的是假車牌與沒有依規定重新驗車；警詢後，沈男除被依違反道路交通管理處罰條例開罰，也被警方移送法辦。

    警方將假車牌卸下。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將假車牌卸下。（記者徐聖倫翻攝）

