為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    擄鴿集團架網害死4隻黑鳶 警逮2人救出活鴿

    2025/11/09 05:30 記者林嘉東／基隆報導
    警方連日追蹤，逮到兩男剛網到一隻賽鴿，查獲彈弓、鴿籠等捕鴿工具。（記者林嘉東翻攝）

    警方連日追蹤，逮到兩男剛網到一隻賽鴿，查獲彈弓、鴿籠等捕鴿工具。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市七堵山區九月傳出疑似擄鴿勒贖集團架設鳥網捕捉賽鴿，卻導致四隻黑鳶被鳥網纏住枉死事件。基隆市警三分局前日中午在七堵山區逮捕吳姓與王姓男子，二人手持彈弓、鐮刀等捕鴿工具，剛網到一隻賽鴿，警詢後將二人依加重竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

    追蹤月餘 不排除還有人涉案

    基隆市動物保護防疫所日前接獲台灣猛禽研究所通報，有一隻被持續追蹤的保育類黑鳶，長時間停留在基隆七堵山區很久未移動，九月底會同基隆鳥會、台灣猛禽研究會前往七堵山區找尋，赫見該隻保育類黑鳶被一百多公尺高的鳥網纏住，已成乾屍，鳥網上還掛著另外三隻黑鳶屍體；未料，動保人員還來不及拆除鳥網，上月上旬附近山頭又出現新架設的鳥網。

    案經基隆市警三分局專案小組連日偵辦，前日中午在七堵區華新一路發現年約五十多歲的吳姓與王姓男子抓著一隻剛剛網到的賽鴿，手持鐮刀、彈弓及束帶等捕鴿工具正徒步下山。警方將二人逮捕，救出剛被二人捕獲的活鴿。

    據指出，吳、王落網後均稱是第一次上山抓賽鴿。警方初步查無二人架網害死四隻黑鳶的直接證據，二人也無擄鴿勒贖、竊盜等前科，故無法依違反動物保育法罪嫌一併法辦，但死亡黑鳶確實是被人為刻意架網而枉死，架網者應是擄鴿集團無誤，此部分只能試圖進一步釐清，也不排除另有擄鴿集團分子涉案。

    基隆市七堵山區9月傳出4隻黑鳶被鳥網纏住枉死。（資料照）

    基隆市七堵山區9月傳出4隻黑鳶被鳥網纏住枉死。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播