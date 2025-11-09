疑有跨國組織 台日泰情資交換追查

據統計，過去一年全台成功救出數十名被誘賣淫的外籍女子，分別遣返或協助安置。（圖為泰國籍賣淫女，資料照）

日本傳出泰籍十二歲少女被母親帶到東京按摩店推入火坑，母親再飛來台灣賣淫事件，引發國際關注。據研判，本案應有跨國人蛇、色情集團在幕後操作，該名泰國媽媽才會一來台，馬上就被安排到桃園的應召站「上班」，目前刑事警察局國際科與移民署等相關單位，尚未接獲日、泰方面的相關詳細事證，將著手積極與日、泰執法機關合作，交換情資，深入追查事件背後有無涉及人口販運問題。

移民署官員表示，來台賣淫的外籍女子，多來自東南亞國家，如越南、泰國、印尼及菲律賓等地。不法集團常以免費機票、高薪工作等話術引誘來台，待入境後立即扣押護照、控制行動，並以債務威脅等方式要求賣淫，此類犯罪組織運作隱密，多隱身於應召站、養生館及私人會所，並透過網路社交平台進行交易，增加查緝難度。

台灣一年救出數十名受害外籍女

移民署與警政單位近年持續合作，透過加強情資整合及跨境合作，鎖定可疑人士及地點進行掃蕩。據統計，過去一年全台已查獲數十起相關案件，成功救出數十名受害外籍女子，分別遣返或協助安置。

移民署表示，雖然近年台灣人口販運問題已降低，但為從根源打擊此類犯罪，已推動多項措施，包括與來源國建立情資交換機制、加強第一線人員識別受害者的訓練，並推動修法加重相關刑責。

就日本媒體所報導，泰國少女是被母親帶到東京按摩店「丟包」，少女求助男客後，方逃出火坑，此部分是組織性的人口販運集團幕後安排或少女母親個人所為，還很難說。不過少女媽媽的來台模式，顯示背後極可能有犯罪組織在操作。

