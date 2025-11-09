為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    疑有跨國組織 台日泰情資交換追查

    2025/11/09 05:30 記者邱俊福、劉慶侯／台北報導
    據統計，過去一年全台成功救出數十名被誘賣淫的外籍女子，分別遣返或協助安置。（圖為泰國籍賣淫女，資料照）

    據統計，過去一年全台成功救出數十名被誘賣淫的外籍女子，分別遣返或協助安置。（圖為泰國籍賣淫女，資料照）

    日本傳出泰籍十二歲少女被母親帶到東京按摩店推入火坑，母親再飛來台灣賣淫事件，引發國際關注。據研判，本案應有跨國人蛇、色情集團在幕後操作，該名泰國媽媽才會一來台，馬上就被安排到桃園的應召站「上班」，目前刑事警察局國際科與移民署等相關單位，尚未接獲日、泰方面的相關詳細事證，將著手積極與日、泰執法機關合作，交換情資，深入追查事件背後有無涉及人口販運問題。

    移民署官員表示，來台賣淫的外籍女子，多來自東南亞國家，如越南、泰國、印尼及菲律賓等地。不法集團常以免費機票、高薪工作等話術引誘來台，待入境後立即扣押護照、控制行動，並以債務威脅等方式要求賣淫，此類犯罪組織運作隱密，多隱身於應召站、養生館及私人會所，並透過網路社交平台進行交易，增加查緝難度。

    台灣一年救出數十名受害外籍女

    移民署與警政單位近年持續合作，透過加強情資整合及跨境合作，鎖定可疑人士及地點進行掃蕩。據統計，過去一年全台已查獲數十起相關案件，成功救出數十名受害外籍女子，分別遣返或協助安置。

    移民署表示，雖然近年台灣人口販運問題已降低，但為從根源打擊此類犯罪，已推動多項措施，包括與來源國建立情資交換機制、加強第一線人員識別受害者的訓練，並推動修法加重相關刑責。

    就日本媒體所報導，泰國少女是被母親帶到東京按摩店「丟包」，少女求助男客後，方逃出火坑，此部分是組織性的人口販運集團幕後安排或少女母親個人所為，還很難說。不過少女媽媽的來台模式，顯示背後極可能有犯罪組織在操作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播