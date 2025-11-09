拐12歲女兒赴日賣靈肉60次 29歲泰國媽來台賣淫落網

據統計，過去一年全台成功救出數十名被誘賣淫的外籍女子，分別遣返或協助安置。（資料照）

十二歲泰國籍少女被母親帶到東京按摩店，被迫提供性服務，事件曝光後震驚日本社會。這名二十九歲泰籍母親把女兒「丟包」日本後，九月間使用觀光簽證來台，隨後在桃園涉嫌賣淫被捕，目前由移民署收容，準備將她遣返。移民署官員表示，由於拐賣兒童案發地點在日本，但母親是泰國籍，移民署考量將她遣回泰國接受調查。

案發在日本 擬遣回泰國調查

據日本產經新聞、日本東京放送電視台（TBS）報導，日本警視廳本月五日以涉嫌違反勞動基準法，逮捕在東京湯島區經營按摩店的細野正之。細野從今年夏天起讓少女在按摩店接客，涉嫌違法雇用未滿十五歲兒童。

悲慘33天 少女透過男客求助

報導指出，這名少女原本在泰國上學，六月隨母親來日本，結果被帶到按摩店；母親把少女留在店內後即離開，此後少女過著暗無天日的生活，卅三天內接客高達逾六十次。

被迫提供性服務期間，少女曾向周遭也在賣淫的泰國成年人詢問要如何回國，雖被警告「逃跑會被抓」，但少女仍於九月間透過男客暗中幫忙，成功前往東京入管局求助，案件因而曝光。

17歲當媽 母女很少共同生活

泰國警方獲悉後同步展開調查，查出少女母親過去多次往返海外，在日、台、越南等地累積出入境紀錄達廿七次，該母長期在外打工，與少女幾乎不曾共同生活。泰國相關部門目前已加速安排讓少女返國。

日本調查人員表示，該按摩店常留容短期打工泰國女性，警視廳正著手調查是否有中間人將孩童帶到日本進行性剝削，「這是一起嚴重的人口販賣案件」。

日、泰警方追查狠母行蹤時，發覺她以觀光名義入境台灣，我移民署獲報，調查發現少女母親已在移民署外籍人士遣返中心收容。

移民署表示，該母入境後，即被安排到桃園一處應召站賣淫，在警方的一次掃黃行動中落網，經裁處移交移民署收容及依規定辦理遣返作業。

移民署將與警政署、刑事局國際科進一步協商處理方式，目前傾向先遣返泰國，交由泰警進行後續調查處理。

