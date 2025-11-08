假金剛杵詐婦3千萬／玉石專家：找具公信機構鑑定

誤信抵稅陷阱，新竹老婦遭詐3千萬買翡翠金剛杵一場空！（資料照）

新竹一名婦人被假珠寶詐騙集團誘騙購買要價廿八萬八千元的「翡翠金剛杵」，未料買回的是僅值三百元的地方石，總共遭詐三千多萬元。在珠寶玉石界有四十年商譽的新竹市老舖「寶玉閣」負責人洪新忠表示，地方石玉與貴重的真玉，無論在硬度、色澤與透明度，都有明顯差異，但一般民眾看不出來，必須要找有公信力的單位鑑定真偽，才不會被騙。

洪新忠指出，真玉鐲輕輕敲擊時，會有清脆的韻色，地方玉石就較混濁。在亮度上，真玉比較亮且有點玻璃的感覺，地方玉石顏色多且深，真玉色澤柔和耐看。地方玉石戴久會越來越霧，真玉持續晶瑩剔透。

洪新忠呼籲，買玉器應要求賣家附上有公信力機構的鑑定證明書，並記得一定要是「A貨」，而非僅是註記「天然玉石」，才可確保純正與價值。

而翡翠金剛杵則是結合了佛教法器「金剛杵」與玉石翡翠的飾品，號稱能護身、鎮煞、淨化能量，並能幫助修行者安定心神、增長智慧和好運。

洪新忠說，近來傳出許多買玉被騙個案，多是以偽造鑑定書欺詐被害人的手法，他建議民眾買玉不要被賣家牽著鼻子走，以免落入對方共謀設計的圈套，寧可自己找信用機構鑑定，花一點小錢就可避免受騙。

