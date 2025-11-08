藉偵辦摸男警大腿 檢座王元隆轉檢事官

檢察官王元隆去年任職南投地檢署期間，涉對年輕警察性騷擾被起訴。（記者陳鳳麗攝）

違反性騷法起訴、賠336萬 懲戒法院裁定停職

南投地檢署婦幼專組五十七歲檢察官王元隆，去年一月、四月間利用偵辦機會，兩度把年輕男警叫到地檢署，偷摸對方大腿及接近私密處，甚至傳訊鹹濕內容騷擾，檢方偵辦認定犯罪事證明確，依違反性騷擾防治法將他起訴。懲戒法院昨天宣判，王元隆免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官，並裁定停止職務，可上訴。

王元隆事發後被調離婦幼專組，經時任南投地檢署檢察長黃元冠指示分案，發交給婦幼專組主任檢察官承辦，雖是前直屬長官查部屬，但檢方過濾證據後認定有罪，檢察官評鑑委員會決議評鑑成立，報法務部移送懲戒法院審理。

懲戒法院認為，王元隆違反檢察官倫理規範情節重大，審酌違失情節已嚴重損害檢察官職位榮譽及尊嚴，造成社會對檢察官整體評價貶抑、對檢察官職務不信任，已不適任。

不過法院也認為他對客觀事實坦承不諱，行為後態度良好，知道反省，且已賠償三三六萬元徵得員警原諒，依調解內容於今年參加性別平等教育課程共四十九小時，因此雖免除檢察官職務，但讓他轉任檢事官。

圈內人表示，王妻病逝多年，王檢獨力扶養年幼的女兒長大，妻子去世對他打擊很大，不知道後來是什麼原因讓他轉性。

難控制自身行為 需諮商治療

草療精神科醫師蔡其晉指出，一般人不會因重大壓力就性向轉變，惟很多人不是百分百喜歡異性或同性，而是有百分比的不同，研判該檢察官原來就有部分潛在喜歡同性的特質；性向問題在多元社會的現在，不需要治療輔導，除非是很難控制某些行為才需要找心理師或醫師諮商。

