為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    藉偵辦摸男警大腿 檢座王元隆轉檢事官

    2025/11/08 05:30 記者楊心慧、陳鳳麗／綜合報導
    檢察官王元隆去年任職南投地檢署期間，涉對年輕警察性騷擾被起訴。（記者陳鳳麗攝）

    檢察官王元隆去年任職南投地檢署期間，涉對年輕警察性騷擾被起訴。（記者陳鳳麗攝）

    違反性騷法起訴、賠336萬 懲戒法院裁定停職

    南投地檢署婦幼專組五十七歲檢察官王元隆，去年一月、四月間利用偵辦機會，兩度把年輕男警叫到地檢署，偷摸對方大腿及接近私密處，甚至傳訊鹹濕內容騷擾，檢方偵辦認定犯罪事證明確，依違反性騷擾防治法將他起訴。懲戒法院昨天宣判，王元隆免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官，並裁定停止職務，可上訴。

    王元隆事發後被調離婦幼專組，經時任南投地檢署檢察長黃元冠指示分案，發交給婦幼專組主任檢察官承辦，雖是前直屬長官查部屬，但檢方過濾證據後認定有罪，檢察官評鑑委員會決議評鑑成立，報法務部移送懲戒法院審理。

    懲戒法院認為，王元隆違反檢察官倫理規範情節重大，審酌違失情節已嚴重損害檢察官職位榮譽及尊嚴，造成社會對檢察官整體評價貶抑、對檢察官職務不信任，已不適任。

    不過法院也認為他對客觀事實坦承不諱，行為後態度良好，知道反省，且已賠償三三六萬元徵得員警原諒，依調解內容於今年參加性別平等教育課程共四十九小時，因此雖免除檢察官職務，但讓他轉任檢事官。

    圈內人表示，王妻病逝多年，王檢獨力扶養年幼的女兒長大，妻子去世對他打擊很大，不知道後來是什麼原因讓他轉性。

    難控制自身行為 需諮商治療

    草療精神科醫師蔡其晉指出，一般人不會因重大壓力就性向轉變，惟很多人不是百分百喜歡異性或同性，而是有百分比的不同，研判該檢察官原來就有部分潛在喜歡同性的特質；性向問題在多元社會的現在，不需要治療輔導，除非是很難控制某些行為才需要找心理師或醫師諮商。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播