集團曾爆9億內鬥案 台洗錢關鍵拼圖曝光

太子集團台籍核心幹部

檢警調大動作掃蕩太子控股集團在台設立的公司等據點，集團台籍幹部已有四人遭羈押。法界人士指出，早在去年台北地院的一則民事判決中，已顯露該跨國犯罪網絡如何長期在台操作洗錢的布局，也揭示集團內部早年爆發的「黑吃黑」內鬥，內部的權力爭奪也成為檢警調偵辦本案的關鍵拼圖之一。

據調查，太子集團是以金融、地產及網路博弈起家，自二〇一六年將台灣列為金流中轉及洗錢基地，但在正式插旗前，高層曾爆發資金糾葛，金額換算台幣合計約近九億元，為後續派系的重整埋下伏筆。集團早期操盤手、一度被視為「二當家」的新加坡籍男子張剛耀，受集團指派在台設立外資公司（澄碩、邁羽、睿督、博居），實質控制公司並委由林泰榕保管大小章。

二當家張剛耀黑吃黑

但二〇二〇年底至二〇二一年間，張剛耀未經母公司同意，指示掌管公司帳戶操作的林泰榕交出印章，由他以名義負責人身分操作帳戶，將資金轉入個人帳戶，侵占金額約美金二六五一萬元及新台幣六七九三萬元。法院認定張未盡忠實義務，林知情仍交出印章，兩人須連帶賠償四家公司約美金二六〇〇萬元及新台幣六七九三萬元。

北院曾審理金流侵占案

法界人士指出，這起金流侵占事件不僅揭露太子集團內部的權力爭奪，也凸顯跨國犯罪組織以投資名義滲透金融體系，而隨著檢警掃蕩行動全面展開，這起被法院認定的「九億內鬥案」，也意外成為揭露集團內部權力糾葛，並成為檢警偵辦案件的一塊拼圖，包括張剛耀未經授權挪用資金、林泰榕交出公司印章的責任、集團旗下公司的實際控制與資金流向，以及和平大苑豪宅、超跑等資產是否涉及洗錢等。

此外，海外資金流向、重要成員王昱棠角色、境外股東與代理人、未公開資產及內部高層派系更替，以及與台灣第三方合作關係等疑點，我檢警仍持續釐清中。

