太子集團掛勾台黑幫 壯大博弈洗錢／我方列管監控竹聯等300人、23公司

太子控股集團董事長陳志遭美國通緝。（擷取自太子控股集團官網） 檢警調赴太子集團用犯罪所得在台購入的和平大苑房產內搜索。（調查局提供）

柬國機房與台灣幫派水房合作

危害台灣的跨國電信詐欺案，背後多有黑幫居間操控的影子，不少我國黑幫分子也不時往返詐欺機房最密集的柬埔寨。國安與司法部門追查太子控股集團犯行時發現，該集團已與竹聯幫、四海幫等大型幫派掛上，目前查悉及分析境內過去破獲的詐欺集團案可知，太子集團設在柬國的機房與台灣幫派在台設立的水房疑有多次合作默契，我方全力掃蕩該集團在台犯行之餘，已將包括竹聯等大型幫派在內的三百餘人以及可疑的廿三家公司列管監控。

調查小組追出，太子控股集團董事長陳志、以及被視為該集團第二號人物的胡小偉等人，實際掌握或與其有往來的在台公司，至少有廿三家空殼、實體公司，其中部分公司有黑幫背景。

涉及國安部分 持續調查偵辦

該些公司有的表面上經營業務，實則是替「母公司」台灣太子匯款洗錢；另有公司表面經營線上博弈、遊戲開發或從事資產管理等，事實上「主業」也是用於洗錢、資金轉移的平台，且為迅速擴大版圖的過程中，拉攏我國幫派分子加入。至於被國安及司法部門列管、持續監控的三百餘人，除太子集團旗下或有合作關係的公司人員，亦有竹聯、四海等黑幫人士。

美國司法部此次率先出手，將太子集團涉嫌於柬埔寨設立詐騙園區，透過暴力威脅、強迫勞動等方式，逼迫被害人從事詐騙工作，以及在境外設立空殼公司洗錢部分起訴，另涉及國安部分尚持續調查、偵辦。

國安單位認為，整起太子集團跨國詐騙洗錢案背後牽連甚廣，集團首腦陳志等人逃之夭夭，不排除背後有中共解放軍、中方從事秘密任務人員的協助，此部分正進一步釐清。此外，我方也正全力清查曾十度來台的陳志，以及曾來台指導在台負責人王昱棠設立天旭國際公司，發展博弈業務的集團高層胡小偉等人在台的行跡。

