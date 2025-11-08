為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    一支300元 假珠寶集團設局賣28萬 75歲婦3千萬掏空 夫氣到中風

    2025/11/08 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    假珠寶詐欺集團設下圈套，掏空75歲婦人3千萬元，新竹地院依詐欺取財罪，將主嫌齊國鈞判刑4年5月。（資料照）

    假珠寶詐欺集團設下圈套，掏空75歲婦人3千萬元，新竹地院依詐欺取財罪，將主嫌齊國鈞判刑4年5月。（資料照）

    新竹一名七十五歲婦人，誤信購買高價藝品可抵稅，被假珠寶詐欺集團設下圈套，以三一三二萬元購買一三一支、每支要價廿八萬八千元的「翡翠金剛杵」，結果掉在桌上就斷掉，事後發覺買回的是地方石、一支僅值三百元，遭詐婦人為了買藝品掏空積蓄還拿不動產借貸，受害後經濟陷入困境，丈夫更氣到中風在床。新竹地院依詐欺取財罪，將主嫌齊國鈞判刑四年五月。

    誤信買高價藝品可抵稅 中圈套

    法官調查，齊男等人得知，家中收藏骨董與字畫的婦人有脫售變現需求，由通緝中的王皓平以假名接觸她，表示可協助脫售，王、齊誆稱要繳很高稅金，可先出資向齊買每支廿八萬八千元的「翡翠金剛杵」共一三一支，做出負債比後抵稅，再由楊景彥出具虛偽鑑定報告。

    老婦受騙於去年六月購買，折扣後共花費三一三二萬餘元，未料事後發現品質低劣才知受騙，新竹檢調拘提齊男聲押獲准，王男搭機潛逃出境。

    用假貨騙鉅款 主嫌判4年5月

    法官認為，齊國鈞等人設局誘騙年邁老婦，以不實鑑定報告、名實不符高價藝品、虛構假交易及節稅事宜等情節，一再詐騙被害人，且其對三千多萬元流向，空言償還賭債用光，無視其犯行對於被害婦人及家人所造成傷害至深，楊景彥犯後飾詞狡卸毫無悔意，依三人以上共同詐欺取財罪將齊男判處有期徒刑四年五月，翡翠金剛杵共一三〇支與犯罪所得二九一二萬元沒收；楊男判處有期徒刑二年十月。

