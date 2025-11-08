為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    太子集團中籍高層來台 爆找林思銘、李德維關說 陳志核心幹部申請入境 藍委協助

    2025/11/08 05:30 調查新聞中心／調查報導
    太子控股集團核心幹部來台，找上國民黨前立委李德維、現任立委林思銘等人關說協助入境。

    太子控股集團核心幹部來台，找上國民黨前立委李德維、現任立委林思銘等人關說協助入境。

    從事跨國詐欺洗錢等犯罪的太子控股集團，上月遭美國制裁。據了解，集團董事長陳志的核心幹部劉學鋒、李丞丞均曾來台，甚至找上國民黨前立委李德維、現任立委林思銘等人關說協助入境，目前相關單位正調查兩名立委涉入程度，包含有無金錢往來、是否涉及違法等。

    劉學鋒、李丞丞 相關單位盯上

    移民署表示，劉學鋒曾於二〇一五年以「團體旅遊」事由來台，李丞丞曾於二〇一七年及二〇一八年以「旅居海外陸人來台觀光」事由來台。

    調查發現，陳志每隔一段時間會派集團高層幹部來台，除掌握據點工作情形，還負責線上博弈技術開發管理、集團資產業務等。兩名集團高層劉學鋒、李丞丞因都是中國籍，須向內政部移民署提出來台許可申請，但兩人每次申請都用不同護照，加上來台出入場合為較敏感之處，因此被相關單位註記。二人知道無法順利入台後，找立委關說，劉、李分別找上李德維、林思銘協助。

    我方與美方情資交換得知，太子集團背後有中共及軍方挹注、支持，卻又與國民黨立委有互動，目前相關單位正與美方持續合作追查資金流向，預計將循資金脈絡、入境紀錄及政商關係三線同步偵辦。

    林辦稱協助詢問 李德維不回應

    林思銘辦公室回應，辦公室僅透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關回覆內容，告知如何進行申請流程、須準備哪些資料等，至於後續准否由主管機關辦理，辦公室不干涉，絕無關說之事。李德維表示不回應。

