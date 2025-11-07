為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    埔里工程弊案 官商鎮代貪污起訴

    2025/11/07 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    南投埔里發生工程弊案，鎮民代表曾鈴錫、工務課技士周士隆及包商被起訴。（資料照）

    南投縣埔里鎮民代表曾鈴錫，涉嫌利用林姓包商向他人借牌投標埔里鎮公所地方建設工程，三件標案非法獲利近八十一萬元；而林姓包商為加速公所撥款，行賄埔里公所工務課技士周士隆，周男收受共十四萬七千元賄款。南投地檢署依貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌，將曾、周等人起訴。

    檢方調查發現，曾姓鎮代從二〇二一到二〇二三年間，利用鎮代有小型工程配合款的管道，未迴避與自身利益有關的工程採購案，向公所提出地方建設建議案，並找林姓包商借用另家公司的牌投標到三件工程，標價分別為十五萬五二三二元、四十八萬九〇六〇元、還有一件約五十萬元。這三案工程得標後，實際施工是曾姓鎮代安排工班施作完成，而曾男以此方式不法獲利合計八十萬九四六九元。

    另外，埔里鎮公所前工務課技士周士隆，承辦由林姓人士以公司名義承攬的工程採購案件，林姓包商為希望公所早一點撥款，因此與周姓技士約定在外碰面交付賄款，林姓包商分十次共付給周姓技士十四萬七千元賄款，而周也因此協助加速撥款流程。

    南投地檢署檢察官蘇厚仁，今年二月底指揮廉政署中部調查組及調查局中機站展開搜索，並於約談後聲押曾姓鎮代、周姓技士和林姓包商獲准；檢方經過多月調查，將曾姓鎮代以涉及貪污治罪條例的「對於非主管監督事務圖利」等罪嫌起訴，周姓技士則以收受賄款罪嫌起訴。

