野柳「漁山36號」翻覆3死「鴻昌11號」勇救6人

新北市野柳籍「漁山36號」漁船翻覆，兩名被救起的外籍漁工送基隆長庚治療，漁工說船主在船艙內未逃出。 （記者盧賢秀攝）

新北市野柳籍「漁山三十六號」漁船五日晚間在淡水河口西北方、台北港外海十四浬處海域作業時翻覆，友船「日日新號」漁船昨上午發現後報案，海巡署出動艦艇馳援，救起六名印尼籍船員，但台籍王姓船長及另兩名印尼籍船員失蹤，最後發現有二人遭漁網纏繞罹難、一人受困船艙也窒息死亡；初步了解，「漁山三十六號」出海作業時海象惡劣，疑在捕撈大明蝦時不慎翻覆。

救起六名漁工的「鴻昌十一」漁船船長王永慶表示，當時風浪很大，他捕撈螃蟹時看到附近海域有不明物體，靠近一看發現有艘船翻覆，海上有六個人在招手，趕緊把他們救上船，船邊還有一人載浮載沉，但浪太大無法靠近，有通知海巡人員前往救援。

獲救者分別被送往基隆長庚醫院和淡水馬偕醫院，其中送長庚治療的一名漁工右腳受傷，另有一人吸入海水。一名獲救漁工說，船翻時，船長在船艙裡沒有上來。

海巡署是在昨上午接獲報案，第三巡防區指揮部應變中心派遣艦隊分署第二（淡水）海巡隊PP-10098巡防艇、及北部機動海巡隊新北艦前往救援，同時申請空勤總隊直升機搜救。

