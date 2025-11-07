不止詐個資「台灣投誠」疑發展組織吸納成員／陸委會指示依詐欺、國安法查辦

「台灣投誠」與「歸家」APP類似，是不折不扣 的統戰軟體。 （取自網路、議員顏若芳提供）

統戰APP層出不窮，十月底出現「歸家」APP後，台北市議員顏若芳前天又指出，還有「台灣投誠」APP，在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗。對此，陸委會昨天表示，不排除是對岸想在台灣發展組織作為吸納成員的一種手法，將請警察及調查機關就「國家安全法」發展組織罪的罪責來進行查辦。

顏若芳表示，這款「台灣投誠」網頁APP除在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗外，也可以查詢台灣各縣市的投誠人數，目前顯示有投誠人數的縣市為台北市、新北市、桃園、台中、台南、高雄，其中選單功能還可以邀請朋友，有積分排行，還開啟微信捐款，並讓使用者每天簽到。「台灣投誠」與「歸家」APP類似，是不折不扣的統戰軟體。

行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會指出，十月底出現的「歸家」APP，陸委會表示現在平台已搜尋不到，這種意義不明的APP，不但是認知作戰，事實上也可能會詐騙民眾個資。

陸委會法政處副處長董玉芸說，此類APP可能是要騙民眾個資，以供後續非法利用，也不排除可能是想要在台灣發展組織作為吸納成員的一種手法，另外，也是對於民主開放社會刻意使其產生紛擾的一種認知作戰。

董玉芸表示，陸委會將請警察及調查機關，就此類手法是否涉及「詐欺犯罪危害防制條例」及「國家安全法」發展組織罪的罪責來進行查辦。

