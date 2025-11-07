為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    三重凶殺》不滿千萬財產信託獨漏他／男爭家產 殺姊妹1死1命危

    2025/11/07 05:30 記者吳仁捷／新北報導
    新北市驚傳男子陳建中持刀砍殺姊妹，造成胞姊傷重不治，妹妹和妻子也受傷；警方趕抵逮捕陳嫌。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市驚傳男子陳建中持刀砍殺姊妹，造成胞姊傷重不治，妹妹和妻子也受傷；警方趕抵逮捕陳嫌。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重區一處豪宅昨驚傳男子陳建中疑為了爭產，持刀砍殺姊妹手足的凶殺案，陳的胞姊左胸中刀傷重不治，妹妹手腳多處刀傷，勸阻的陳妻手部也遭割傷；警方調查，長年旅居美國的陳家胞姊，近期返台將高齡九旬陳母存在銀行的一千萬元信託，受益人寫得是自己與妹妹，排行老二的陳男認為自己負責照顧母親，無法接受如此信託，暴怒砍殺親姊妹釀成一死兩傷，警方逮捕陳男法辦。

    六十歲陳男行凶後，見六十一歲胞姊心臟插刀倒臥血泊、五十五歲妹妹身中多刀奄奄一息，五十九歲妻子也因上前阻止而受傷，一時間癱坐地板，被逮後辯稱「不是故意要殺她，因為當時太生氣了」語中充滿悔意；陳男胞妹和妻子仍在醫院救治。

    出身地主家族 妻勸阻也被割傷

    據了解，陳男家族是台北橋頭地主之一，十年前與建商合建位於三重市三和路的現宅，建成後自己分得至少兩戶住宅，由他與妻子照顧老母親，胞妹住在對門。

    昨天下午二時，陳男到妹妹住處與姊妹倆談家產分配，疑因胞姊說出將母親千萬元存款信託，受益人沒有陳男時，陳男認為他和妻子長年照顧母親，不同意胞姊擅自分配長輩財產，發生爭執後，三人越吵越烈，陳男憤而返家取出料理刀，衝回妹妹住處砍殺姊妹，妻子見狀攔阻。

    陳男出手揮刺姊妹後，疑已殺紅眼，不受控地持續犯行，直到妻子大聲尖叫，陳才驚覺胞姊已倒地胸部滲血、胞妹也身中多刀倒地。警方獲報趕抵時，當場逮捕陳男、查扣凶刀，消防救護人員也迅速趕抵將三名傷者送醫，但陳姊到院時已死亡、陳妹急救中。

    陳男被帶到警局時情緒崩潰，拒絕夜間偵訊，警方將待今天再進一步釐清犯案過程及動機。

    鄰居表示，陳家是富裕家庭，陳男平日待人很和氣，相不到竟為了家產失控犯案，釀成悲劇。

