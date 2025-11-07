太子在台核心4收押 1高層捲走9億

太子集團辜淑雯，王昱棠、李守禮等 人羈押禁見。 （記者邱俊福翻攝、資料照）

柬埔寨太子集團董事長陳志涉跨國詐騙洗錢，我方掃蕩該集團在台公司，拘提辜淑雯、集團在台操盤人王昱棠等廿三人，前天以涉組織犯罪、洗錢、賭博等罪，聲押禁見王、辜及陳志左右手李添的在台特助李守禮、幹部邱子恩、凃又文等五名台籍核心幹部，台北地院昨裁定王男、辜女、李守禮、邱子恩四人羈押禁見，凃又文獲三十萬元交保。

據悉，辜女把罪責推給已出境的李添，但專案小組發現她刪除手機內與集團高層的關鍵對話，且在美方發布制裁訊息後執行李添命令，迅速解散天旭並變賣公司名下超跑等豪車，法官認定她有串、滅證之虞裁定收押。

美方今年起訴陳志外，同時制裁李添、新加坡籍的楊新發、陳秀玲等人，其中李添被定位為管理集團黑錢的核心成員，楊新發是陳志的財富助理，李、楊在集團內是與陳志一起「打天下」的董總級人物。

據了解，太子集團為隱匿跨國犯罪所得，鎖定台灣為洗錢基地之一，陳志起初找星國籍的張剛耀來台，協助台籍幹部王昱棠設立天旭、台灣太子等公司，沒想到張剛耀「黑吃黑」，捲走太子集團九億元而被告、通緝。

因發生黑吃黑事件，以及後來「武漢肺炎」人員進出不便等因素，陳志決定派自己的左右手李添來台督軍，並安排陳秀玲為台灣太子負責人，辜淑雯也因有表現獲重用，負責人資等事務。由於陳志、李添、陳秀玲等集團要角都在境外，檢方不排除列為被告追緝。

