太子集團把台灣當洗錢基地╱台幹黑錢享樂 百萬包養、遊艇選妃

太子集團辜淑雯，王昱棠、李守禮等 人羈押禁見。 （記者邱俊福翻攝、資料照）

檢警調持續掃蕩在我國設九家公司協助洗錢等不法的太子控股集團，經查，總部設在柬埔寨的太子集團，視台灣為其重要洗錢基地，遂將部分贓款匯來台灣，除用於購置豪宅、名車隱匿金流，在台幹部甚至大首腦陳志本人來台時，都是過著皇帝般的奢華生活，不僅有人每月花一百萬元包養女子，甚至舉辦「遊艇選妃趴」荒淫度日。

陳志來台 過皇帝般奢華生活

檢警追查，現年卅七歲的太子集團董事長陳志，從二〇一七年開始來台，共有十次，最後一次是二〇二一年，每次都是以商務名義入境，投宿於台北市信義區五星級飯店，每趟僅停留三、四天，實則來台主要目的是觀光、遊樂。

據了解，陳志的左右手、中國籍的李添（已出境）留台期間，就同時包養多名女子，有女大學生、酒店美眉等，其中酒店妹是其特助李守禮，安排前往台北市一家知名便服酒店消費後，李鍾情店內一名酒店妹，向特助提出欲以每月三百萬元台幣代價包養，特助說每月一百萬元就夠，為此該特助還因替老闆省下一些花費，相當得意。

特助規劃淫趴 豪車接送高層

此外，該集團高層每年都會聚會娛樂一次，增添彼此情感，由特助李守禮規劃活動，包括在國內及國外舉辦遊艇歡樂趴，最盛大的一次是包下三艘遊艇，還找來多國佳麗，讓聚會的高層「選妃」娛樂。

太子集團遭美國查扣巨額資產，登上媒體時，特助李守禮曾透過通訊軟體Telegram（紙飛機）和已離台的老闆李添聯繫，詢問事情是否嚴重，當時李添回應：「沒事，都是小錢！」還稱他正和主席陳志在一起，陳志對此不在意。

集團在台幹部會買名車洗錢，也因李添在台時喜愛名車，李守禮便大肆採購，交由集團另一幹部邱子恩負責保管，這些名車除了供李添等人使用，當集團老大陳志等高層或親友來台遊樂時，也用於接機及在台期間使用，因該集團認為「開名車接送，是地位的象徵」。

檢警︰澈底剷除在台組織

但我方無法容忍犯罪集團在台使用黑錢享樂，檢警人士說，抄查太子集團所有共犯和資產會持續進行，務必將整個集團的在台組織澈底剷除。

