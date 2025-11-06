侵犯4女 前環保署之狼李健育判5年2月

前行政院環保署環境督察總隊長李健育。（環保署資料照）

環境部（原環保署）前環境督察總隊的總隊長李健育，在任內對四名女下屬與訓練班女學員，做出包括襲胸、熊抱、強吻「喇舌」，甚至侵害私密處，遭收押、起訴，台中地院審理時，李男辯稱酒醉忘記了，台中地院以他身為高級文官卻做出此惡行，依強制性交、強制猥褻、利用權勢猥褻共八罪，合併處五年二月徒刑，可上訴。

起訴書指出，李健育二〇二二年六月利用與女下屬到連江縣出差機會，在公務車上伸鹹豬手強摸女方身體，女方阻止後，他又強吻對方嘴巴，甚至把舌頭伸入嘴內十多秒「喇舌」。

另外，二〇二三年二月在台中市南屯區黎明路的辦公室內，把手伸入第二名被害人衣服內摸胸部，同年利用與被害人出差機會，在高鐵車廂內，用手指戳被害人胸部，同年六月與被害人出差到花蓮市，在住宿酒店內從後方熊抱被害人。

起訴指出，李男另於二〇二三年二月十八日中午，在辦公室及出差機會，又伸鹹豬手摸對第三名被害人掀衣亂摸並強吻，甚至要把手伸入內褲，被害人趕緊把他的手拉出來而沒得逞。

檢方指控，二〇二三年四月，利用第四名被害人到辦公室拜訪機會，李健涉嫌把被害人邀入休息室內，解開被害人襯衫扣子摸胸，還用手侵害被害人私處（構成強制性交罪），再強吻喇舌得逞。

台中地院審理時，李男否認部分犯行，辯稱酒醉忘記了，並稱是出於體諒女秘書工作辛勞才按摩她肩膀；還稱和一名女學員交往，經她同意才碰嘴唇，只有摸胸沒有性交，但法官比對相關證詞，不採信李男說法。

台中地院審酌，李男犯後積極和四人達成和解、賠償，但他擔任環保署高級文官，卻利用上班、出差機會侵犯，行為惡劣，釀四人無法抹滅創傷，依五個強制猥褻、二個利用權勢猥褻罪及一個強制性交罪等，判李健育五年二月徒刑。

