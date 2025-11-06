為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    蒙面蜘蛛賊垂降 盜珊瑚媽祖3千萬珠寶

    2025/11/06 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    鑲在珊瑚媽祖神像上的頂級珊瑚珠被拔掉 2顆（紅圈處）。 （記者江志雄攝）

    鑲在珊瑚媽祖神像上的頂級珊瑚珠被拔掉 2顆（紅圈處）。 （記者江志雄攝）

    鈴聲大響賊落跑 同夥開車接應 至少二人涉案

    宜蘭縣南方澳進安宮昨天凌晨被人入侵，珊瑚媽祖神像上的黃金項鍊與珊瑚配件慘遭洗劫，案發後發現，蒙面竊賊破壞三樓空氣窗，再模仿蜘蛛人攀爬牆面，從五公尺高的空氣窗，爬到二樓大殿行竊，損失估計將近三千萬元。嫌犯得手後疑似有人開車接應，至少二人涉案。

    包括二顆頂級珊瑚珠、黃金飾品

    南方澳進安宮與供奉金媽祖的南天宮，是南方澳漁村兩大媽祖廟，進安宮亮點神尊珊瑚媽祖遭宵小鎖定行竊。廟方清點失竊財物，包括鑲在神像上的二顆頂級珊瑚珠、十串紅色珊瑚項鍊、四串白色珊瑚搭配黃金飾品、兩串珊瑚串珠，另外，珊瑚媽祖後方的開基媽祖神像一條珊瑚項鍊也不翼而飛。

    監視器拍到畫面顯示，昨天凌晨零時，穿著黑色帽T蒙面男子，從南方澳進安宮三樓後方的空氣窗潛入廟內，搜刮珊瑚媽祖神像上的貴重物品裝進隨身袋子，離去時被保全系統感應到，現場鈴聲大響，黑衣男驚覺形跡敗露，趕緊打開二樓後門離去，作案時間約五十分鐘。

    案發後，廟方人員發現三樓後方一處長八十公分、寬三十五公分的木質空氣窗被破壞，牆上留有手印，研判竊賊從廟後爬上三樓陽台，再鑽進空氣窗，模仿蜘蛛人攀爬牆面，從五公尺高處爬到二樓大殿神龕犯案。

    3樓氣窗遭破壞 留有手印

    南方澳進安宮管委會總幹事賴桂美說，進安宮二樓大殿通往三樓的樓梯大門平時大門深鎖，工作人員很少上樓，竊賊應是預謀犯案，事前到廟勘查，掌握現場狀況，再利用深夜趁機侵入大肆搜刮財物。

    據了解，嫌犯獨自進廟行竊，得手後從廟後下樓，由在場等候的同夥開車接應，往北部縣市逃逸，警方專案小組已掌握可疑對象，至少有二名共犯，將調閱監視畫面清查。

    南方澳進安宮原本位在北方澳，一九七五年北方澳闢建軍港，居民帶著媽祖神像遷移南方澳蓋新廟，廟內除了原有開基媽祖，十多年前獲捐價值不菲珊瑚媽祖，一百四十二公分高、六百公斤重的新神像安座後，帶來新亮點。南方澳進安宮也是今年蘭陽媽祖文化節主辦廟宇，以珊瑚媽祖為首舉辦二天的海陸遶境，不料，活動才結束一個多月，珊瑚媽祖就遭竊賊洗劫，讓信眾相當錯愕。

    宜蘭南方澳進安宮珊瑚媽祖遭宵小（穿黑 衣者）洗劫。 （讀者提供）

    宜蘭南方澳進安宮珊瑚媽祖遭宵小（穿黑 衣者）洗劫。 （讀者提供）

