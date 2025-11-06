為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    洗錢 買4輛上億超跑／全台唯一的「山豬王」 價值兩億

    2025/11/06 05:30 記者吳昇儒、王定傳／台北報導
    「馬王」法拉 利市值高達1.6 億元。 （調查局提供）

    太子集團為了隱匿不法所得，除在台灣設立空殼公司洗錢外，也將部分轉匯來台的金流用於購買房地產和名車，房地產方面，目前查出至少斥資卅八億元購入位於台北市和平東路的十一戶「和平大苑」豪宅及四十八個車位，至於購買名車，光是價值上億的超跑就有四輛。

    偵辦人員追查發現，太子集團在我國有大量資金流動，購買的超跑，其中包含全台僅此一輛、市值兩億元的白色布加迪Bugatti Chiron「山豬王」，市值一．六億元的「馬王拉」法拉利LaFerrari、八千五百萬元的復古超跑Monza SP2、全球限量七十五輛的一．二億元麥拉倫 Senna GTR、一億元的McLaren P1、以及八千萬元的保時捷918 Spyder。

    檢警調還查扣了一輛布加迪Bugatti Baby II，該車雖然標榜是玩具車，但成人也能開上路，未升級前時速可達四十五公里，升級後可加速至七十公里，市值上百萬元；此外，集團放置名車的專屬車庫內，連機車都不平凡，查扣的Vespa 946機車，坐墊及側邊均有Christian Dior的Logo，經查是與Christian Dior聯名款，全球限量九四六台，上市價格九十五萬元，目前身價超過百萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    「山豬王」布加迪Bugatti Chiron市值高達2億。 （調查局提供）

