首腦陳志擁多重國籍 曾持第三國護照來台／內政部︰鏟「太子」台灣犯罪集團

太子控股集團董事長陳 志，曾持第三國護照多 次進出台灣。（擷取自 太子控股集團官網）

從事跨國詐欺、博弈與洗錢等犯罪的太子控股集團，上月遭美國制裁及查扣巨額不法資產。全案爆發前，總部位於柬埔寨的太子集團也在台設立了九家公司，助其進行金流移轉及從事網路博弈等犯行，身為集團最高首腦的陳志，曾以從事商務之名，多次進出台灣，但他既不是用柬埔寨國籍護照、也非中國身分，而是其他第三國護照，且其當時無通緝、也未遭管制等，因此是合法出入境。

內政部長劉世芳昨天在立法院表示，台灣配合美國司法、財政部門查察國際性的詐騙集團，尤其太子控股集團董事長陳志，有多次進出台灣的紀錄，但因為他擁有多重國籍，進來台灣的時候不是用柬埔寨籍，因此當時查察比較不容易。

劉世芳說，現在配合美國司法單位，不管是人流、金流或是相關安全的部分，內政部都會配合檢警調查察，希望查出在台灣其他協力廠商、犯罪集團。她強調，勿枉勿縱，不管是國際詐騙或是台灣詐騙都不能夠躲過法律的制裁。

專案小組查出，太子集團在台設立的公司，包含已被美國制裁的台灣太子不動產投資、聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽及鳴灣公司，另有三家尼爾創新、天旭國際科技、顥玥數位科技公司，也為太子集團所掌控。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

太子集團在台操盤人王昱 棠，檢方昨晚複訊後聲押 禁見。 （記者王定傳攝）

