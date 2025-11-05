為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    騙翁投資又誆改運 「詐乾」170萬棺材本

    2025/11/05 05:30 記者鄭景議／台北報導
    詐騙集團劉姓車手遭警方逮捕。（記者鄭景議翻攝）

    詐騙集團劉姓車手遭警方逮捕。（記者鄭景議翻攝）

    七十歲的王姓老翁，因過去投資股票失利，詐騙集團獲悉後，以俗稱「活人棺」的生基位業務買賣詐騙手法，誆稱改運後可彌補他投資損失，老翁遭詐新台幣一百七十萬元，畢生積蓄被詐光，日前老翁再度接到詐團面交取款的要求，台北市大安分局員警獲報後要求老翁假意配合，在羅斯福路一處超商外埋伏，當場逮捕劉姓車手。

    警方調查，這類「生基位」詐騙手法，假借民俗信仰，宣稱將活人的毛髮、指甲等放入骨灰罈，可用這種手法改運。詐團專挑過去有投資失利紀錄的民眾，利用其弱點，誆稱買賣生基位不但可改運還可以投資賺錢，被詐民眾過去已投資失利又被詐團盯上，畢生積蓄往往被詐團騙光。

    面交後對方不讀不回才知受騙

    王姓老翁去年開始就遭詐團以這種手法誘騙損失不少金錢。日前，老翁再度接獲不明人士來電，可居間仲介老翁持有的生基位，老翁面交數次後對方卻不讀不回，才驚覺再次受騙。

    大安分局和平東路派出所員警接獲老翁報案後，發現他過去已被騙走一百七十萬元，因此請老翁假意配合面交取款，經多日佈局，上月二十三日下午員警埋伏在羅斯福路上某超商外，見劉姓車手出現便上前逮捕，訊後將劉姓車手依法送辦，並持續追查詐團上游成員。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播