騙翁投資又誆改運 「詐乾」170萬棺材本

七十歲的王姓老翁，因過去投資股票失利，詐騙集團獲悉後，以俗稱「活人棺」的生基位業務買賣詐騙手法，誆稱改運後可彌補他投資損失，老翁遭詐新台幣一百七十萬元，畢生積蓄被詐光，日前老翁再度接到詐團面交取款的要求，台北市大安分局員警獲報後要求老翁假意配合，在羅斯福路一處超商外埋伏，當場逮捕劉姓車手。

警方調查，這類「生基位」詐騙手法，假借民俗信仰，宣稱將活人的毛髮、指甲等放入骨灰罈，可用這種手法改運。詐團專挑過去有投資失利紀錄的民眾，利用其弱點，誆稱買賣生基位不但可改運還可以投資賺錢，被詐民眾過去已投資失利又被詐團盯上，畢生積蓄往往被詐團騙光。

面交後對方不讀不回才知受騙

王姓老翁去年開始就遭詐團以這種手法誘騙損失不少金錢。日前，老翁再度接獲不明人士來電，可居間仲介老翁持有的生基位，老翁面交數次後對方卻不讀不回，才驚覺再次受騙。

大安分局和平東路派出所員警接獲老翁報案後，發現他過去已被騙走一百七十萬元，因此請老翁假意配合面交取款，經多日佈局，上月二十三日下午員警埋伏在羅斯福路上某超商外，見劉姓車手出現便上前逮捕，訊後將劉姓車手依法送辦，並持續追查詐團上游成員。

