喪屍煙彈已用7顆 毒駕男衝撞奪命

黃男涉毒駕害命，訊後移送桃 園地檢署偵辦。 （記者鄭淑婷翻攝）

卅三歲黃姓男子三日晚間涉嫌毒駕肇事，六十七歲戴姓男子返家途中遭遇死劫，警方在黃男車內副駕駛座搜出八顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，其中七顆已施用過，檢警昨相驗戴男遺體，相依為命的妻子頓失依靠，神情無助、哭紅雙眼說「我什麼都沒有了」，黃男在相驗現場對家屬連說一句對不起都沒有，警方訊後依過失致死、公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。檢方複訊後認為黃男涉嫌重大，向桃園地方法院聲請羈押。

黃男案發當時駕駛Lexus白色轎車，沿龜山區忠義路一段從林口往龜山方向高速行駛，超越多輛車子，在忠義路一段與光峰路口，突然撞擊同向戴男駕駛的小貨車，造成小貨車失控撞上路邊燈桿並波及路旁三輛車，戴男遭夾在扭曲變形的車頭，後方車斗也破裂、車上工具四散，戴男被救出時，心肺功能停止，送往林口長庚醫院搶救仍宣告不治。

案發後黃男精神恍惚，警方在其車內副駕駛座搜出八顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯、電子煙桿主機兩支，其中七顆煙彈都已施用過，事故指向毒駕惹禍。

警方調查，黃男有毒品前科，住在上龜山，事發時是要外出，而無辜喪命的戴男住在下龜山，結束工作正要返家，戴男膝下無子，與妻子相依為命；戴妻說，丈夫從事水電工作為生，早出晚歸打拚，如今他走了，她沒有工作，不知道之後該怎麼辦。

戴妻的姊姊說，妹妹現在六神無主，靠手足給她精神支柱，肇事者毒駕釀禍，應負起全部責任。

