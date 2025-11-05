為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    領錯骨灰拜錯祖先 專家：平常心看待

    2025/11/05 05:30 記者蘇福男／高雄報導
    高雄殯儀館骨灰火化流程全面電腦化，採三道關卡掃QRCODE嚴控。（市府提供）

    高雄殯儀館骨灰火化流程全面電腦化，採三道關卡掃QRCODE嚴控。（市府提供）

    向祖先說明 再將正確靈位迎請入座

    高雄市政府殯葬處爆發集體貪污案，負責火化職工涉嫌從殯葬業者收賄百萬元，幫助喪家看時辰「插隊燒遺體」，恐有喪家因此「領錯親人骨灰拜錯人」，引發恐慌；高雄縣星相卜卦與堪輿業職業工會榮譽理事長柯武村表示，祖先骨灰與子孫運勢無關，「領錯親人骨灰拜錯人」只要是無心之過，向祖先親人牌位或骨灰罈說明原由，再請求諒解即可，建議家屬「以平常心看待」。

    台灣民間習俗在先人往生後，通常以土葬、火化等形式善後，再於家中另立牌位祭拜，或將骨灰罈安奉晉塔，有不少民眾認為「拜錯祖先」非同小可，可能影響到家運和子孫安寧，因此會展開一連串牌位退靈、焚化、製作正確祖先牌位（俗稱「公媽龕」），並由專業人士「開光」或「入靈」，再將正確的祖先靈位迎請入座等儀式。

    但柯武村認為，祖先骨灰與家運、子孫前途發展無關，他以親身經歷為例，幾年前的一次大地震，納骨塔的骨灰罈倒塌，他家的先人和眾人的先人骨灰全混在一起無從辨認，因地震屬天災，最後只能向先人祭拜請求諒解，至今家族仍平安無事。

    他說，殯葬處集體貪污案如導致喪家「領錯親人骨灰拜錯人」，喪家也是受害者，只要是無心之過，向祖先親人牌位或骨灰罈說明原由，再請求諒解即可，建議家屬以平常心看待，不必自找麻煩。

